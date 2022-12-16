Кожен з нас знає, що костюм повинен бути у базовому гардеробі. Це річ, яку ти можеш одягнути на ділові зустрічі, урочистості та свята. А ще, якщо скористатися певними хитрощами, носіння костюма робитиме тебе візуально вищим. Ділимося секретами з тобою.

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Як здаватися вищим у костюмі

Обери костюм, зшитий під тебе

Це, мабуть, найважливіша порада. Вона особливо гостро стоїть, коли мовиться про не надто високих чоловіків. І тут немає нічого дивного, адже розмірна сітка працює так, що буквально викидає за борт тих, кому природа не дала тих кількох або більше сантиметрів зросту.

Тобі потрібний костюм, який підкреслюватиме плечі, талію. Та й узагалі він повинен ідеально сидіти на тобі. Не бути надто тісним, і надто вільним. І якщо він буде пошитий під твої параметри, то це дозволить підтримувати правильні візуальні пропорції.

Носи вузький пояс

Пояс розділяє тіло та часто привертає увагу. У цьому випадку краще уникати широкого пояса, адже він візуально може зайняти більше місця. Таким чином цей аксесуар підкреслить твій низький зріст. Натомість тонкий пояс і функцію свою виконуватиме, і не привертатиме до себе надто багато уваги.

Носи вузьку краватку

Так само вузька краватка може створити візуальний ефект того, що ти вищий, ніж є насправді. Пряма лінія, що з'єднує тулуб з низом, додає кількох сантиметрів у зрості.



Віддай перевагу вузькій краватці / Фото Drobot Dean

Якщо ж ти носиш широку краватку, то увага буде зосереджена на боках. Відповідно ти здаватимешся більш приземленим, низьким.

Експерти рекомендують обирати чорну тонку краватку без принтів. Що стосується краваток-метеликів, то від них узагалі варто відмовитися.

Уникай ліній

Ми часто чуємо, що вертикальні лінії можуть допомогти нам створити ілюзію вищого росту, але це не так. Вертикальні, як правило, ще більше позначають твоє тіло. Просто горизонтальні роблять це дещо гірше. Тож варто просто уникати такого типу графіки.

Натомість використання суцільних кольорів без будь-якого принту може бути найкращим варіантом. Причому не лише у виборі костюма, а й аксесуарів. Тієї ж краватки, як ми говорили вище.

Забудь про двобортний костюм

Попри те, що двобортний костюм у тренді і, безумовно, досить стильний, він може не підійти для невисоких чоловіків. І на це є логічні причини. Додатковий ряд ґудзиків привертає максимум уваги до центру тіла. І є високі шанси, що візуально ти здаватимешся ще нижчим.

Натомість звичайний костюм може допомогти тобі здаватися вищим. Особливо, якщо поєднувати його з правильними аксесуарами.

Хитрощі у взутті

Якщо ти зробив усе можливе з костюмом, то варто потурбуватися також про взуття. Додати собі певного зросту можна за допомогою пар, які мають певне підвищення. Натомість від надто плоского взуття, до прикладу, тих же мокасинів, краще відмовитися.



Віддай перевагу взуттю з незначним підйомом / Фото Drobot Dean

Але тут головне не переборщити. Пам'ятай про те, що твій низ не має бути надто масивним.

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш стати візуально вищим. Пам'ятай, що достатньо внести певні корективи, щоб завжди бути на висоті. Як у прямому, так і в переносному значенні.