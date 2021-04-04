Розмір має значення: що про чоловіка може розповісти його взуття
Люди схильні вбачати взаємозв'язок між розмірами різних частин тіла людини або нюансами життєдіяльності. Розміру взуття (читай – стопи) це також стосується.
Джерело:24 канал
Наприклад, за довжиною стопи намагаються визначити, чи схильна людина до зрад, скільки років вона житиме і так далі та тому подібне. Про деякі з таких взаємозв'язків – справжніх чи уявних – поговоримо сьогодні на Men 24.
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Розмір взуття і…
…схильність до зрад
Британські вчені підрахували… Ох, даруй, не так. Британська служба знайомств для людей, які вже одружені (так, є й така) Illicit Encounters якось опублікувала підсумки статистичної розвідки щодо анкет своїх користувачів.
- І виявилося, що найчастіше ходять наліво люди з довгими стопами.
Автори сайту навіть створили "шкалу зрадників" за розміром взуття: 43, 44, 45 (саме такий розмір у Білла Клінтона, якого піймали на зв'язку з Монікою Левінські) і більші.
Розмір взуття чоловіка може таки дещо розповісти про нього загалом / Фото unsplash
...тривалість життя
Щодо цього питання цікаву статистику вирішили підготувати якраз вчені, хоч і не британські. Але прочитати про це можна більше у британському виданні Express.
- Так от, протягом 2 років фахівці збирали дані про померлих та розмір їхніх стоп.
За даними понад 3000 людей встановили, що найменше жили (від 66 до 69 років) чоловіки з 38 і 45 розміром взуття. Недалеко втекли й чоловіки з 39 та 44 розмірами (67 – 72 роки).
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...розмір, скажімо так, темпераменту
100%, що ти про це чув. Бо найпоширенішим твердженням щодо розміру стопи є таке: чим нога більша – тим, значить, більший пеніс. Це, звісно, не так, і це доведено безліччю досліджень (як-от британського University College).
- Ніхто, ніде і ніколи так і не зміг установити зв'язок між розміром пеніса і розміром взуття.
Але! Встановлено, що довжина стопи впливає на темперамент чоловіка у ліжку.
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