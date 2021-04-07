Когда мы носим майки, то редко задумываемся над тем, что что-то делаем неправильно. Впрочем, есть как минимум несколько ошибок, которые допускает большинство мужчин. Мы кратко пройдемся по ним, чтобы в следующий раз ты носил майку правильно.

Майка – основа мужского гардероба. Она помогает тебе согреться в холодные дни, а также предотвращает появление пятен пота на одежде. Но задумывался ли ты над тем, что носишь майку несколько неправильно. Попробуем разобраться с распространенными мужскими ошибками.

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1. Видно под верхним слоем

Если рубашка прозрачная, то под ней можно увидеть майку. Также следует понимать, что она не должна просматривать из-под воротника. Если ты обожаешь расстегивать рубашку во время ношения, то мы рекомендуем рассмотреть майки с V-образным вырезом. Так есть все шансы, что их не будет видно под верхним слоем одежды. Если ты выбираешь прозрачную рубашку, то позаботься, чтобы майка была идентичного цвета.



Майка не должна быть видной под верхним слоем / Фото Unsplash

2. Неаккуратные края

Тебе нужно позаботиться также о том, чтобы края майки не торчали из-под рубашки или свитера. Для этого нужно выбирать фасоны с аккуратными лямками, которые имеют сравнительно небольшую толщину. Или не соединяй майку со слишком тесным верхним слоем. Это позволит сделать все для того, чтобы она не бросалась в глаза.

3. Неправильный цвет

Лучшее, что ты можешь сделать, – выбрать майку, которая будет отвечать по тону твоей коже. Так ее будет не видно под верхним слоем. Также можно выбрать вариант, который по оттенку будет отвечать, например, рубашке. Но в этом случае ты должен понимать, что твоё тело будет просвечиваться в тех местах, где майка его не прикрывает.



Лучшая майка должна быть цвета твоей кожи / Фото Unsplash

4. Пренебрегаешь размером

Майка не должна быть слишком малой или слишком большой. По длине она должна достигать ниже пояса, чтобы ты мог заправить ее в брюки. Что касается фактуры, то лучшая майка – тонкая майка без рельефа. А еще следует понимать о том, что она должна выполнять одну из своих основных функций – защита верхнего слоя от пота. Поэтому избегай вариантов с огромными отверстиями для рук. В таком случае кожа под мышками не будет прикрытой.

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