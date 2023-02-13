Крім того, слід звертати увагу на те, з чим та як ти їх носиш. Тож ми розповімо тобі про 5 помилок, яких регулярно припускають ті чоловіки, які віддають перевагу вузьким джинсам. Можливо, деякі з них притаманні також тобі.

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1. Купуєш не той розмір

Якщо деякі інші стилі джинсів можуть мати добрий вигляд, якщо вони трохи вільніші або тісніші, то вузькі джинси повинні мати ідеальний крій і посадку. Інакше вони можуть буквально розчавити тобі пах і сідниці. Та й узагалі твоя фігура матиме непропорційний вигляд.



Вузькі джинси завжди варто вибирати за розміром / ASphotofamily

Пам'ятай, що джинси не повинні бути надто тісними у талії. Також тобі має бути зручно та не повинне виникати бажання розстібнути нарешті той бісів верхній ґудзик.

2. Не ігноруй свою статуру

Існують різні крої штанів, які підходять для різних типів фігури. Якщо ти носиш неправильні, швидко виглядаєш або надто худим, або товстим. Вдало підібрані джинси допоможуть підкреслити твою статуру. Тож потурбуйся про те, щоб так і було.

3. Обери правильний колір

Колір також дуже важливий під час вибору джинсів. Адже деякі дозволяють робити пару штанів елегантнішою. Тому ти повинен вибрати відповідний під певні заходи. І це стосується не лише вузьких джинсів, а й узагалі всіх фасонів. Темні тони, як правило, офіційніші. Натомість світлі – для повсякденних подій.



Обирай колір джинсів відповідно до заходу, який відвідаєш / Фото azerbaijan_stock

4. Обери відповідне взуття

Твоє взуття виглядає надто великим? Якщо відповідь ствердна, то тобі слід уникати пар, які роблять твою ступню візуально довшою. Звертати увагу на пропорції особливо важливо з надзвичайно вузькими джинсами.

Пам'ятай, що вузькі джинси не закривають взуття. Тож якщо ти вже й обираєш якусь пару, то вона має стати ідеальним доповненням. Та й узагалі в таких випадках краще уникати масивного взуття. Тому ніяких вузьких джинсів і зимових черевиків, добре?

5. Джинси з жіночого відділу

Ми знаємо, що зараз мода все більше йде до унісекс-течії. Але тут є одне "але". Обрати собі худі, пальто або інший верхній одяг можна практично без проблем. Особливо, якщо він сконструйований так, що не має певного окресленого силуету.



Вузькі джинси варто купувати лише у чоловічому відділі / Фото bublikhaus

Але коли справа доходить до вузьких джинсів, то їх слід купувати лише у чоловічому відділі. А все тому, що жіночі варіанти сконструйовані інакше. Передовсім на тебе очікує дискомфорт у зоні паху. А ще твої сідниці можуть бути геть зовсім неприродно підкреслені. Підозрюємо, це не те, чого ти хотів.

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Підійди до вибору вузьких джинсів відповідальніше. Пам'ятай про те, що вони повинні не лише підкреслювати твою статуру. Тобі також має бути у них зручно. Спробуй уникати поширених помилок, яких припускають чоловіки під час носіння такого типу джинсів, і буде тобі щастя.