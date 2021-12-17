Існує кілька хитрощів, які допоможуть круто одягатися чоловікам з пивним животом. Але ми не рекомендували цілком і повністю на них покладатися. Нехай вони будуть тимчасовим рішенням, поки ти працюєш над своїм тілом.

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Як одягатися чоловікам з пивним животом

1. Скажи НІ горизонтальним смугам

Особливо крупним горизонтальним лініям. Вони мають дуже своєрідний спосіб перебільшення живота. Замість того, щоб приховати, ти робиш його візуально ще більшим.

Натомість ти можеш спробувати суцільні кольори та суцільні текстури. Наприклад, однотонні худі або сорочки пастельних кольорів.



Віддай перевагу одягу суцільного кольору або текстури / Фото Brooke Cagle

2. Не носи тісний одяг

Це може здатися очевидним, і насправді це те, що ми рекомендуємо незалежно від того, чи є у тебе пивний живіт. Ти повинен завжди дозволяти своєму тілу дихати та почуватися комфортно. Однак, коли справа стосується живота, то не варто носити сорочки, штани чи футболки, які підкреслюють силует твого торса.

Особливо це стосується сорочок, в яких ґудзики буквально тріщать по швах. Не треба так.

3. Не вибирай одяг оверсайз

Купівля одягу великих розмірів або вільного крою може здатися найкращим рішенням. Однак це тільки зробить твій силует ще більш незграбним. Носити великі штани чи сорочку – не найкраще рішення.

Мішкуватий одяг може приховати твій живіт, але зробити усю твою фігуру надто масивною. І тоді вже буде неважливо, що твоє черевце трохи надулося.



Одяг повинен бути вільним, але не мішкуватим / Фото Marko Bugarski

4. Вибирай правильну посадку

Це правило стосується усіх без винятку. Але особливо актуальне воно для чоловіків з пивним животом. У цьому випадку штани або джинси повинні огортати твою талію. Уникай моделей, які висять. Це дозволить тобі позбутися незграбності у своєму образі.

Пам'ятай про те, що пивний живіт – не причина одягатися, наче міський божевільний. Твій образ повинен бути максимально акуратним.

5. Додай багатошаровості

Це король усіх стильових хитрощів. Усім нам з різних причин зручно одягатися багатошарово. І це відмінний спосіб приховати жир на животі. Тож сорочка поверх футболки ідеально підійде. Взимку віддай перевагу кардиганам, жакетам, довгим пальтам. Вони стилізують твою фігуру та дозволять приховати живіт.

Багатошаровий одяг – запорука ідеального образу, якщо ти уникаєш помилок, про які ми вже розповідали.

6. Потурбуйся про поставу

Важливо також пам'ятати про те, що хороша постава допоможе тобі почуватися краще протягом дня. А ще це дозволить мінімізувати акцент на животі. Тож варто випрямити спину нарешті.



Правильна постава дозволить приховати пивний живіт / Фото Rana Sawalha

Ба більше, таке положення також дозволить тобі худнути. Тож це одна з переваг постійного вертикального положення.

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш бути завжди на висоті, якщо так історично сталося, що у тебе виріс пивний живіт. І не забувай працювати над своїм тілом, адже досконалості немає меж.

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