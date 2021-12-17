Существует несколько уловок, которые помогут круто одеваться мужчинам с пивным животом. Но мы бы не рекомендовали целиком и полностью на них полагаться. Пусть они будут временным решением, пока ты трудишься над своим телом.

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Как одеваться мужчинам с пивным животом

1. Скажи НЕТ горизонтальным полосам

Особенно крупным горизонтальным линиям. Они имеют очень своеобразный способ преувеличения живота. Вместо того чтобы скрыть, ты делаешь его визуально еще больше.

Вместо этого ты можешь попробовать сплошные цвета и текстуры. Например, однотонные худи или рубашки пастельных цветов.



Предпочитай одежду сплошного цвета или текстуры / Фото Brooke Cagle

2. Не носи тесную одежду

Это может показаться очевидным, и в действительности это то, что мы рекомендуем независимо от того, есть ли у тебя пивной живот. Ты должен всегда позволять своему телу дышать и чувствовать себя комфортно. Однако когда дело касается живота, то не стоит носить рубашки, брюки или футболки, подчеркивающие силуэт твоего торса.

Особенно это касается рубашек, в которых пуговицы буквально трещат по швам. Не нужно так.

3. Не выбирай одежду оверсайз

Покупка одежды больших размеров или свободного кроя может показаться наилучшим решением. Однако это только сделает твой силуэт еще более неловким. Носить большие брюки или рубашку – не самое лучшее решение.

Мешковатая одежда может скрыть твой живот, но сделать всю твою фигуру слишком массивной. И тогда уже будет неважно, что твое брюшко немного надулось.



Одежда должна быть свободной, но не мешковатой / Фото Marko Bugarski

4. Выбирай правильную посадку

Это правило касается всех без исключения. Но особенно актуально оно для мужчин с пивным животом. В этом случае брюки или джинсы должны окутывать твою талию. Избегай висящих моделей. Это позволит тебе избавиться от неловкости в своем образе.

Помни, что пивной живот не причина одеваться, как городской сумасшедший. Твой образ должен быть максимально аккуратным.

5. Добавь многослойности

Это король всех стилевых уловок. Всем нам по разным причинам удобно одеваться многослойно. И это отличный способ скрыть жир на животе. Так что рубашка поверх футболки идеально подойдет. Зимой предпочитай кардиганы, жакеты, длинные пальто. Они стилизуют твою фигуру и позволят скрыть живот.

Многослойная одежда – залог идеального образа, если ты избегаешь ошибок, о которых мы уже рассказывали.

6. Позаботься об осанке

Важно также помнить, что хорошая осанка поможет тебе чувствовать себя лучше в течение дня. А еще это позволит свести к минимуму акцент на животе. Так что стоит выпрямить спину наконец.



Правильная осанка позволит скрыть пивной живот / Фото Rana Sawalha

Более того, такое положение позволит тебе худеть. Это одно из преимуществ постоянного вертикального положения.

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Возьми на вооружение эти советы. С их помощью ты сможешь всегда быть на высоте, если так исторически случилось, что у тебя вырос пивной живот. И не забывай работать над своим телом, ведь совершенству нет предела.