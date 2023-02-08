Гайда переглядати своє ставлення до того, як варто одягатися взимку. Здається, пора вже нарешті відкласти свою чорну куртку та дещо освіжити свій стиль. Тобі сподобається!

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Підійди до процесу одягання взимку творчо. Бодай задля того, щоб у похмурі дні в тебе завжди був гарний настрій. Крім того, стильний образ привертатиме до себе увагу інших. А ми знаємо, що тобі подобається, коли на тебе звертають увагу.

1. Квіткові принти

70-ті повернулися. Не дивуйся, якщо останнім часом з'являється все більше одягу з яскравими та веселими принтами. Це може бути суцільний принт, а може бути певний акцент. Який би варіант ти не обрав, ти будеш на висоті. Адже це дозволить тобі виділятися на фоні безликої сірої маси.

2. Дублянки та шуби

Надіємося, тобі не потрібно пояснювати, що від хутра убитих тварин слід відмовитися. Натомість ми рекомендуємо виділятися на фоні інших з допомогою шуб, дублянок або курток з хутром баранчика. По-перше, ти не мерзнутимеш. По-друге, це дуже стильно. По-третє, це дозволяє наблизитися до предків. А вони зналися на стилі взимку, повір.

3. Джинсові куртки

Тут слід звертати увагу на температуру повітря. Якщо є можливість вийти з дому у джинсовій куртці, то зроби це. Її особливість полягає в тому, що вона чудово лягає під багатошаровість. Зроби свій образ затишним і теплим. А джинсова куртка нехай стане зручною та стильною обгорткою. Крім того, вона додає тобі ноток бунтарства.



Твій зимовий образ може освіжити джинсова куртка / Фото prostooleh

4. Носи пальто

На щастя, пальто вже не асоціюється з костюмами й офіційними заходами. Зараз його можна поєднувати з практично всім, що є у твоєму гардеробі. Тож ми рекомендуємо свій повсякденний образ посилити саме пальтом. Носи його з джинсами та сорочками. Або ж віддай перевагу худі та теплим бавовняним штанам. Що б ти не обрав, пальто надасть певної елегантності образу та дозволить тобі бути на висоті.

5. Оверсайз все ще в моді

Цієї зими ти далі можеш вільно носити одяг формату оверсайз. Пам'ятай, що в холодну пору року не варто закутувати себе у тісне вбрання. По-перше, це сковує твої рухи. По-друге, тепле повітря не має можливості циркулювати між шарами одягу. Тож ідеальний варіант у цьому випадку – вільний худі. Його можна поєднувати з іншим одягом, щоб зробити свій образ довершеним. А вільний крій дозволяє тобі не відчувати жодних обмежень. Нехай тобі буде тепло та легко.



Оверсайз чудово поєднується з іншими речами / Фото freepik

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Візьми на озброєння наші поради. Створи свій зимовий образ таким, щоб не втрачати індивідуальність. Водночас не забувай, що крокуючи на поводу у моди, не варто ігнорувати тепло. Спочатку турбуйся про те, щоб не мерзнути. Впорався з цим завданням, тоді прокачуй свій стиль.