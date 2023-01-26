Щойно твій образ отримає необхідні барви, до тебе змінять своє ставлення люди навколо. Ти набудеш певної солідності, яка притягує людей. Солідності, яка демонструє, що поруч із ними відповідальний, стильний і вишуканий чоловік. Тож гайда прокачувати впливовість свого образу вже і зараз.

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1. Синій королівської сім'ї

Тобі не обов'язково завжди носити синій колір. Але ти повинен розуміти, що кольори мають значення. Деякі роблять тебе в очах інших професіоналом, розумним, упевненим і потужним. Саме тому британські королівські особи віддають перевагу саме синьому кольору.



Зверни увагу на кольори свого вбрання / Фото halayalex

Тобі потрібно вміти обирати колір одягу під певні події. Подумай про його значення, а також елементи, з якими він асоціюється. Наприклад, чорний – елегантний, сірий – заспокійливий, синій – підіймає настрій.

2. Потоваришуй з кравцем

Тобі не потрібно витрачати всі гроші світу на те, щоб носити ідеальний одяг. Але тобі однозначно варто підігнати під себе те, що ти вже носиш. Можливо, твоє старе пальто заграє по-новому, якщо воно нарешті ідеально сидітиме на тобі. Ба більше, правильна посадка вбрання додає тобі чимало балів до скарбнички впливовості.

3. Розумні й ідеальні основи

Впливовий чоловік розуміє, що тренди не призначені для того, щоб носити їх відразу. Важливо мати особистий стиль, у якому основи та класика можуть співіснувати з новим, уникати застарілого вигляду, не впадаючи у перебільшення. Крім того, тобі варто не бути заручником тенденцій.

Є класичні речі, які вважаються елегантними, витонченими та поза часом. І це те, що завжди має бути у твоїй шафі. Те, в що варто інвестувати свої гроші. Наприклад, той же тренч.



У тебе мають бути речі поза часом / Фото nakaridore

4. Однотонний робить тебе вищим

На твою впливовість може впливати також зріст. Але для цього не завжди обов'язково бути обдарованим природою. І це нам ідеально доводять Том Круз і Деніел Редкліфф.

Що ти можеш зробити? Використовуй візуальні хитрощі. Наприклад, зроби свій образ монохромним. Або ж додай вертикальних ліній. Ці незначні штрихи зроблять тебе візуально вищим.

5. Подбай про деталі

Стан твого одягу також відіграє ключову роль у досягненні бажаного ефекту. Ти ніколи не матимеш впливового вигляду з вицвілим, пом'ятим, брудним і рваним одягом. Тому тобі слід бути обережним. Навчися ремонтувати одяг або звернися по допомогу. Також не намагайся носити улюблені речі до останнього.



Потурбуйся про те, щоб твій одяг був доглянутим / Фото halayalex

6. Менше аксесуарів, але краща якість

Тобі не потрібно носити всі можливі аксесуари одночасно. Це тотальний несмак. Натомість варто мати кілька якісних і універсальних. Тих, які підкреслюють твій образ, а також можуть гармоніювати з речами з твого гардероба.

Розкішний годинник, наприклад, може допомогти тобі мати елегантніший вигляд у костюмі. А красиві туфлі додадуть ще кілька балів до скарбнички. Ідеальна краватка підкреслить професіоналізм, а також дозволить витягнути силует. Здавалося б, елементарні дрібниці. Але результат приголомшує.

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш не лише сформувати ідеальний гардероб. Ти ще й матимеш можливість прокачати свою впливовість за допомогою одягу, взуття й аксесуарів, які носиш.