Здавалося б, усе просто: обираєш смокінг і все. А що ж робити сміливцям, які готові порушувати правила? Раніше індустрія креативного чоловічого одягу в Україні у цьому плані програвала, якщо порівнювати з жіночим вбранням. Відтак, чоловікам доводилося замовляти костюми десь за кордоном, але...

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Попри повномасштабне вторгнення, український чоловічий fashion розвивається стрімкими темпами. Деякі бренди досягають успіху не лише в Україні, а й далеко за її межами. І ми цього разу зосередимо свою увагу на тому, у що одягнутися на червону доріжку стильним і сміливим чоловікам!

Дрес-код на червону доріжку

Раніше дрес-код червоної доріжки або Black Tie був строго регламентованим форматом одягу. Він передбачав винятково чорний смокінг і метелик.

Останнім часом у дрес-коді на червоних доріжках значно виразніше проглядаються дві крайнощі, що властиво також іншим дрес-кодами:

незмінний канон;

аутфіти з інноваційними лекалами, акцентними деталями та незвичними кольорами.



Чоловіки усе частіше відходять від канонів дрес-коду для червоних доріжок / Фото Andreas Moskin

Останнє відчутно віддалене від того, що називається Black Tie і має на меті епатувати публіку, коли чоловік з'являється на червоній доріжці. Відтак, не дивно, що багато українських і світових зірок віддають перевагу креативним образам Black Tie, які радше нагадують сценічні.

Розвиток української чоловічої моди

Ще якихось 5 – 10 років тому українська чоловіча мода – зокрема, класика та кежуал – була досить консервативною. Ба більше, навіть дещо антиурбаністичною. Якщо потрібен був класичний костюм, то в асортименті були три – чотири темні кольори: синій, чорний і сірий. Ще й одного і того самого крою. Класика-класика і нічого більшого.

Натомість на початку двотисячних українські зірки обирали надзвичайно креативні моделі костюмів. Але вони були аж надто яскравими, мали часто гіперболізовані елементи та мали властивість часом втомлювати зір глядача надлишком усього. Як то кажуть: одягнути все найкраще зразу!

Від класики до вишуканого епатажу

Українські дизайнери, вивчаючи історію моди, шляхом експериментів, намагаються йти власним шляхом. Серед них – дизайнери чоловічого бренду Andreas Moskin. Монотонність та – абсолютна протилежність цьому – разюча яскравість чоловічих образів спонукали їх до створення власних колекцій. Золотої середини.

Вони були одними з перших, хто взявся за роботу з небанальними відтінками, цікавими фактурами та незвичними і сміливими лекалами. Останні на той час могли здаватися навіть дещо авангардними на той час.

Зараз, зізнаються дизайнери бренду, все змінилося у кращу сторону. Українські бренди, які займаються класичним чоловічим одягом, усе частіше працюють зі складними кольорами та лекалами. Сам же Andreas Moskin почав роботу над кутюрними колекціями з неокласичними костюмами. Команда бренду переконана, що цей крок зможе "розхитати" індустрію".

Сміливі образи, в яких можна з'явитися на червоній доріжці / Фото Andreas Moskin

Дуже приємно спостерігати за синергією українських брендів, адже, попри винятково економічну конкуренцію, ми усі дбаємо про розвиток емблеми Made in Ukraine,

– розповідають дизайнери Andreas Moskin.

Образ, який розірвав Нацвідбір на Євробачення

У своєму останньому релізі Idée fixe дизайнери прямо заявляли, що мета їхньої колекції – позбутися монотонності традиційного чоловічого Black Tie.

У бренді запевняють, що дуже довго готувалися до цієї колекції. І що не в останню чергу на це вплинули сумніви, чи варто під час війни створювати подібні речі. Зрештою, дійшли згоди, що кращого часу може і не бути, і що українська модна індустрія повинна розвиватися, попри все.

Кутюр під час війни – це також частково про сміливість.

Так, нині для українців усі ці тези можуть бути очевидними, або не надто. Втім, за словами дизайнерів бренду, значно важливіше, щоб нова колекція стала потужним "сигналом", що резонував міжнародною аудиторією.

Нова колекція вже викликала захват як серед клієнтів бренду, так і представників модної індустрії. Ледь не щодня від українських інфлюєнсерів надходять запити, адже вони хочуть на заходи найвищого рангу обирати речі українських брендів.

Вбрання Andreas Moskin уже мала можливість побачити аудиторія на Paris Fashion Week. Наразі бренд готується до показу у рамках Тижня моди у Лондоні.



Гурт TVORCHI розірвав Нацвідбір на Євробаченні-2024 в образах Andreas Moskin / Фото Andreas Moskin

Втім, особлива гордість для команди бренду – вибір українських зірок. Коли вони з'являються на сцені в образах від Andreas Moskin. Так, на цьогорічному Нацвідборі на Євробачення-2024 гурт TVORCHI з'явився у вишуканих костюмах бренду, які прикували до себе максимум уваги.

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Українські бренди продовжують робити тверді та рішучі кроки вперед. Andreas Moskin надихає до сміливості та експериментів. Нехай твоя поява на світському заході вразить усіх і запам'ятається твоїм вишуканим і стильним образом.