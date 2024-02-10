Казалось бы, все просто: выбираешь смокинг и все. А что же делать смельчакам, которые готовы нарушать правила? Ранее индустрия креативной мужской одежды в Украине в этом плане проигрывала, если сравнивать с женским нарядом. Поэтому, мужчинам приходилось заказывать костюмы где-то за рубежом, но...

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Несмотря на полномасштабное вторжение, украинский мужской fashion развивается стремительными темпами. Некоторые бренды достигают успеха не только в Украине, но и далеко за ее пределами. И мы в этот раз сосредоточим свое внимание на том, во что одеться на красную дорожку стильным и смелым мужчинам!

Дресс-код на красную дорожку

Раньше дресс-код красной дорожки или Black Tie был строго регламентированным форматом одежды. Он предусматривал исключительно черный смокинг и бабочку.

В последнее время в дресс-коде на красных дорожках значительно отчетливее просматриваются две крайности, что свойственно также другим дресс-кодам:

неизменный канон;

аутфиты с инновационными лекалами, акцентными деталями и необычными цветами.



Мужчины все чаще отходят от канонов дресс-кода для красных дорожек / Фото Andreas Moskin

Последнее ощутимо отдалено от того, что называется Black Tie и имеет целью эпатировать публику, когда мужчина появляется на красной дорожке. Поэтому, неудивительно, что многие украинские и мировые звезды предпочитают креативные образы Black Tie, которые скорее напоминают сценические.

Развитие украинской мужской моды

Еще каких-то 5 – 10 лет назад украинская мужская мода – в частности, классика и кэжуал – была достаточно консервативной. Более того, даже несколько антиурбанистической. Если нужен был классический костюм, то в ассортименте были три – четыре темных цвета: синий, черный и серый. Еще и одного и того же кроя. Классика-классика и ничего больше.

Зато в начале двухтысячных украинские звезды выбирали чрезвычайно креативные модели костюмов. Но они были слишком яркими, имели часто гиперболизированные элементы и имели свойство порой утомлять зрение зрителя избытком всего. Как говорится: одеть все лучшее сразу!

От классики до изысканного эпатажа

Украинские дизайнеры, изучая историю моды, путем экспериментов, пытаются идти собственным путем. Среди них – дизайнеры мужского бренда Andreas Moskin. Монотонность и – абсолютная противоположность этому – поразительная яркость мужских образов побудили их к созданию собственных коллекций. Золотой середины.

Они были одними из первых, кто взялся за работу с небанальными оттенками, интересными фактурами и необычными и смелыми лекалами. Последние в то время могли казаться даже несколько авангардными на то время.

Сейчас, признаются дизайнеры бренда, все изменилось в лучшую сторону. Украинские бренды, которые занимаются классической мужской одеждой, все чаще работают со сложными цветами и лекалами. Сам же Andreas Moskin начал работу над кутюрными коллекциями с неоклассическими костюмами. Команда бренда убеждена, что этот шаг сможет "расшатать" индустрию".

Смелые образы, в которых можно появиться на красной дорожке / Фото Andreas Moskin

Очень приятно наблюдать за синергией украинских брендов, ведь, несмотря на исключительно экономическую конкуренцию, мы все заботимся о развитии эмблемы Made in Ukraine,

– рассказывают дизайнеры Andreas Moskin.

Образ, который разорвал Нацотбор на Евровидение

В своем последнем релизе Idée fixe дизайнеры прямо заявляли, что цель их коллекции – избавиться от монотонности традиционного мужского Black Tie.

В бренде уверяют, что очень долго готовились к этой коллекции. И что не в последнюю очередь на это повлияли сомнения, стоит ли во время войны создавать подобные вещи. В конце концов, пришли к согласию, что лучшего времени может и не быть, и что украинская модная индустрия должна развиваться, несмотря ни на что.

Кутюр во время войны – это также отчасти о смелости.

Да, сейчас для украинцев все эти тезисы могут быть очевидными, или не очень. Впрочем, по словам дизайнеров бренда, значительно важнее, чтобы новая коллекция стала мощным "сигналом", который резонировал международной аудиторией.

Новая коллекция уже вызвала восторг как среди клиентов бренда, так и представителей модной индустрии. Чуть ли не ежедневно от украинских инфлюенсеров поступают запросы, ведь они хотят на мероприятия высокого ранга выбирать вещи украинских брендов.

Наряды Andreas Moskin уже имела возможность увидеть аудитория на Paris Fashion Week. Сейчас бренд готовится к показу в рамках Недели моды в Лондоне.



Группа TVORCHI разорвала Нацотбор на Евровидении-2024 в образах Andreas Moskin / Фото Andreas Moskin

Впрочем, особая гордость для команды бренда – выбор украинских звезд. Когда они появляются на сцене в образах от Andreas Moskin. Так, на нынешнем Нацотборе на Евровидение-2024 в этом году группа TVORCHI появилась в изысканных костюмах бренда, которые приковали к себе максимум внимания.

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Украинские бренды продолжают делать твердые и решительные шаги вперед. Andreas Moskin вдохновляет к смелости и экспериментам. Пусть твое появление на светском мероприятии поразит всех и запомнится твоим изысканным и стильным образом.