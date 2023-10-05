У новому відео на своєму ютуб-каналі доктор Рена Малік – урологиня і секс-педагогиня – розповідає про техніку коітального вирівнювання (CAT). Мовиться про сексуальну позицію, яка, згідно з деякими дослідженнями, збільшує сексуальне збудження та інтимність.

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У чому суть цієї позиції

Згадана в пікантній драмі Netflix "Секс / Життя", ця техніка призначена для різностатевих пар і вимагає, щоб чоловік розташувався зверху на жінці, з невеликим проміжком або взагалі без нього. Так, щоб основа пеніса безпосередньо торкалася клітора. Тоді, замість того, щоб вигинати або штовхати стегна, обидва партнери здійснюють погойдування тазом.

Це щось на зразок танцю, вони повинні рухатися разом, щоб це спрацювало, і підтримувати цей рух,

– пояснює Малік.

Вона посилається на дослідження 1988 року Ейхеля, Ейхеля і Куле, які вперше представили цю концепцію і перевірили її ефективність у поліпшенні жіночого задоволення.

Вони частіше досягали оргазму, завершували свій оргазм і часто мали більше одночасних оргазмів порівняно з тими, хто цього не робив,

– каже вона.

Інше дослідження, проведене секс-терапевтом Хелен Сінгер Каплан, виявило менш конкретні результати, що, на думку Малік, може бути пов'язано з тим, що техніка потребує "трохи практики і трохи зацікавленості з боку обох партнерів".



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Вона додає, що в 1990-х роках чотиритижневий семінар з КПТ призвів до значного поліпшення сексуального задоволення учасників після того, як вони опанували цю техніку. Вона також використовувалася в терапевтичних цілях для жінок з гіпоактивним розладом сексуального потягу (HSDD), тобто стійкою відсутністю сексуального бажання, і знову показала, що має вплив на збудження і задоволення.

Це може не спрацювати з першого разу, – каже Малік, а також додає: Ви дійсно не хочете ставити собі за мету досягти оргазму, тому що це може призвести до тривожності під час виконання... Краще поставити собі за мету по-новому відчути фізичну близькість, спробувати посилити інтимність.

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