В новом видео на своем ютьюб-канале доктор Рена Малик – уролог и секс-педагог – рассказывает о технике коитального выравнивания (CAT). Речь идет о сексуальной позиции, которая, согласно некоторым исследованиям, увеличивает сексуальное возбуждение и интимность.

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В чем суть этой позиции

Упомянутая в пикантной драме Netflix "Секс / Жизнь", эта техника предназначена для разнополых пар и требует, чтобы мужчина расположился сверху на женщине, с небольшим промежутком или вообще без него. Так, чтобы основание пениса непосредственно касалось клитора. Тогда, вместо того, чтобы изгибать или толкать бедра, оба партнера совершают покачивание тазом.

Это что-то вроде танца, они должны двигаться вместе, чтобы это сработало, и поддерживать это движение,

– объясняет Малик.

Она ссылается на исследования 1988 года Эйхеля, Эйхеля и Куле, которые впервые представили эту концепцию и проверили ее эффективность в улучшении женского удовольствия.

Они чаще достигали оргазма, завершали свой оргазм и часто имели больше одновременных оргазмов по сравнению с теми, кто этого не делал.

– говорит она.

Другое исследование, проведенное секс-терапевтом Хелен Сингером Капланом, выявило менее конкретные результаты, что, по мнению Малик, может быть связано с тем, что техника вымогает "немного практики и немного заинтересованности со стороны обоих партнеров".



Эта позиция позволит разнообразить интимную жизнь / Фото standret

Она добавляет, что в 1990-х годах четырехнедельный семинар по КПТ привел к значительному улучшению сексуального удовлетворения участников после того, как они овладели этой техникой. Она также использовалась в терапевтических целях для женщин с гипоактивным расстройством сексуального влечения (HSDD), то есть стойким отсутствием сексуального желания, и вновь показала, что оказывает влияние на возбуждение и удовлетворение.

Это может не сработать с первого раза, – говорит Малик, а также добавляет: Вы действительно не хотите ставить себе цель достичь оргазма, потому что это может привести к тревожности во время выполнения... Лучше поставить себе цель по-новому почувствовать физическую близость, попытаться усилить интимность.

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