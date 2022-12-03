Це правда, оргазм – дійсно чудово. Ніхто це не заперечує. Але надмірна зосередженість на ньому може призвести до погіршення сексу. Пояснимо далі, чому так відбувається.

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Чому не варто зациклюватися на оргазмі

Почнімо з суто життєвого прикладу. Уяви, що ти готуєшся до іспиту. І твоя задача – скласти його на відмінно. Що на тебе чекає у такому випадку? Так, стрес і нічого іншого. Якщо ж зосереджуватися лише на навчанні та не зациклюватися на результаті, то і результати будуть кращими, і задоволення буде більше. Погоджуєшся?



Зациклюйся не на результаті, а на процесі / Фото gpointstudio

Подібна динаміка може проявлятися у сексуальному контексті. Коли хтось надто зосереджений на оргазмі в ліжку – власному або партнерки – він перетворює те, що мало б бути веселим, на ситуацію з високим рівнем тиску. І це пряма протилежність того, що тобі потрібно, щоб отримати справжнє задоволення.

Зверни увагу! Твоє бажання довести партнерку до оргазму – це тиск. Здавалося б, ти турбуєшся про її задоволення. Насправді ж, твої очікування змушують її почуватися дискомфортно у випадку, якщо з якихось причин вона не може дійти до кульмінації.

Якщо не оргазм, то на чому зосереджуватися

Важливо собі затямити, що існує різниця між "задоволенням" і "оргазмом". Слід запам'ятати собі раз і назавжди, що можна насолоджуватися сексом. Робити це довго. І не досягнути оргазму. І це НОРМАЛЬНО!



Відмежовуйте задоволення від оргазму / Фото gpointstudio

По-перше, такою є реальність, адже далеко не всі жінки кожного разу досягають оргазму. По-друге, і від себе не варто вимагати заповнення презерватива еякулятом. Погодься, секс, який супроводжується тиском ззовні – не найприємніша річ.

Що кажуть експерти з приводу оргазму

Для деяких людей оргазм не може бути найкращим досвідом. Коли справа доходить до сексу, немає універсальних правил, і деякі люди щиро насолоджуються сексом незалежно від того, досягають вони оргазму чи ні,

– каже сексолог Джесс О'Рейлі.

Експертка зі стосунків Рейчел Райт зауважила, що оргазм не обов'язково має бути метою кожного сексуального контакту. Варто навчитися отримувати задоволення від самого сексу. Вона зауважила, що одна з улюблених вправ, яку вона дає парам, – секс без оргазму. Вона дозволяє навчитися отримувати задоволення від самого процесу без очікування результату.

Спробуй дослідницький підхід

За словами О'Райлі, варто спробувати більш дослідницький підхід до сексу. Замість зосередження на досягненні оргазму, варто пробувати щось нове удвох. Наприклад, можете взятися за еротичний масаж або секс-іграшки.



Додайте до свого інтимного життя щось новеньке / Фото freepik

Можна буде спробувати інші секс-позиції або ж локацію для втіх. Нехай ваше інтимне життя буде яскравим і різноманітним. Це виведе його з рутини, пов'язаної з обов'язковим оргазмом, на справжню пригоду. Хіба потрібно більше?

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