Терапевтка, яка спеціалізується на сексі, Емілі Джамеа розповіла, що потрібно знати, щоб це заняття приносило ще більше задоволення. Пам'ятай, що досконалості немає меж. Особливо, коли мовиться про заняття сексом.

Читайте також Від спотикача до медовухи: історія появи українських алкогольних трунків

1. Вивчи її тіло

Складно дарувати задоволення, якщо ти не знаєш, що і до чого. Повір, секс – це не лише про проникнення. Це ще й про знання її ерогенних зон, про розуміння реакцій її тіла. Ти повинен знати, чого варто робити, а чого – ні. І для цього варто буде постійно ставити питання.



Вивчи її ерогенні зони / Фото gpointstudio

2. Визнач тригери

Тобі потрібно знати, які речі можуть відштовхувати тебе від заняття сексом. Наприклад, увімкнені сповіщення у робочих чатах або ремонт, який вирішили влаштувати сусіди. Зрозумій, що заважає тобі отримувати задоволення від сексу, щоб у найвідповідальніший момент не впасти обличчям у грязюку.

3. Не соромся озвучувати потреби

Хороший секс передбачає розмови між партнерами. Цілком нормально сказати партнерці, що ти хочеш спробувати зайнятися сексом інакше. Допомагай їй, скеровуй. Пам'ятай, що вона може не знати, що тобі подобається, а що – ні. Головне – бути тактовним і не тиснути.

4. Виконуй вправи

Так, вправи вивільняють ендорфіни та гормони. А ще вони допомагають підтримувати своє тіло у тонусі. У тебе не лише зросте м'язова маса, а й витривалість. Останнє надзвичайно важливе, якщо ти хочеш отримувати максимум від сексу.



Тренування зроблять тебе фізично витривалішим / Фото master1305

5. Підтримуйте емоційну близькість

Емоційний клімат ваших стосунків може і має величезний вплив на сексуальне життя. Якщо ж він токсичний або негативний, то не дивуйся, що ваше інтимне бажання може бути нульовим. Кому хочеться займатися сексом з людиною, яка відверто дратує або викликає лиш негативні емоції?

6. Шукайте щось нове

Згідно з дослідженням, проведеним Jamea, люди, які цікаві та відкриті до нового досвіду, як правило, мають вищий рівень сексуального задоволення. Тож варто бути відкритими до нових ідей. Не бійтеся пробувати щось нове, пізнавати краще один одного.

7. Практикуй усвідомлений спосіб життя

Люди, які щодня звертають увагу на свої почуття, практикуючи усвідомлений спосіб життя, також повідомляють про вищий рівень сексуального задоволення. Крім того, у них значно краще йдуть справи з самооцінкою.

Це не кардинальні зміни у твоєму розпорядку дня. Але вони допоможуть твоєму розуму та тілу налаштуватися на нові почуття. А вони – важлива складова інтимної близькості.

8. Дозволь собі фантазії

Фантазування під час сексу або втілення фантазій у життя може додати іскри вашому сексуальному життю. Багато людей уникають фантазій або відчувають провину за те, що вони не до кінця присутні зі своїм партнером. Але немає нічого поганого в тому, щоб дозволити своєму розуму блукати. Фантазія унікальна для людей. Вона – один з інструментів, який можна використовувати, щоб зробити своє сексуальне життя яскравішим.



Фантазувати під час сексу – цілком нормально / Фото standret

9. Будь готовим до змін

Ясна річ, що на початку стосунків ми експериментуємо, насолоджуємося один одним і ніяк не можемо насититися. З віком може бути складніше виконувати шалені кульбіти в ліжку. Але це не означає, що ти повинен припинити займатися сексом. Експериментуйте з ідеями, іграшками, позиціями. Додайте те, чого ви раніше не пробували.

10. Виділяйте час для близькості

Планувати час для близькості – здавалося б, дикість. Але, коли у партнерів різні графіки, то секс може взагалі зникнути з їхнього життя. І хоч спонтанний секс вважається золотим стандартом, запланований теж можна зробити феєричним. Головне, щоб вас ніщо не відволікало від можливості насолоджуватися один одним.

Хороший секс не терпить монотонності. Не дозволяй буденності з'їдати пристрасть між вами. Зроби все для ого, щоб робота теж не позбавила тебе інтимного життя. Пізнавай свою партнерку, експериментуй, пробуй щось нове. Усе це дозволить отримати максимум задоволення.

Варте уваги Будь для неї найкращим: чого хороші чоловіки ні в якому разі не роблять у стосунках

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.