З їхньою допомогою можна отримати максимум задоволення від цього надзвичайно приємного заняття. Гайда прокачувати скіли разом з нами.

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1. Використовуй язик з розумом

Під час поцілунку не слід намагатися вдушити партнерку язиком. Проводь ним акуратно уздовж ротової порожнини. Уяви, що ви намагаєтеся обійнятися язиками. От цим і займайтеся.

2. Виконуй вправи Кегеля

Якщо ти прагнеш протриматися якомога довше під час сексу, ти не самотній у цьому.

Передчасна еякуляція – проблема, яка вражає майже кожного чоловіка в певний момент його життя,

– наголосив уролог з Університету Вашингтона Томас Дж. Волш.

Один зі способів відтермінувати еякуляцію – виконувати вправи Кегеля. Зміцнення лобково-куприкових м'язів тазового допоможе тобі контролювати оргазм під час сексу.

3. Навчися керувати оргазмом

А ось ще один спосіб продовжити тривалість сексу. Тобі потрібно навчитися відкладати оргазм під час мастурбації. Для цього слід практично довести себе до піка і в цей момент зупинитися. Це одна з поширених технік, яка дозволяє уникнути передчасної еякуляції.

Увага! Це не спосіб контрацепції. Від незапланованої вагітності та інфекцій, що передаються статевим шляхом найкраще захищають презервативи. Пам'ятай про це.

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4. Спробуй кільце для члена

Це дуже простий, але практичний аксесуар для чоловіків. Кільце, яке щільно прилягає до основи твого пеніса (іноді й до яєчок), може посилити твою ерекцію, підвищити впевненість та зробити оргазм яскравішим. Варто також звернути увагу на вібраційний варіант, який може ще й допомагати стимулювати клітор партнерки під час проникнення.

5. Мастурбуйте удвох

Дуже часто ми думаємо про секс як винятково про проникнення. Але це ж не зовсім так. Варто ввести в ваше інтимне життя взаємну мастурбацію. Це відмінна альтернатива, коли ви удвох стомилися після важкого робочого дня. Ба більше, це ще й можливість краще пізнати вподобання один одного.



Взаємна мастурбація не менш приємна, ніж секс / Фото cookie_studio

6. Знайди ідеальні для себе презервативи

Вибираючи презерватив, знайди той, який підходить тобі максимально. Він має щільно прилягати, не викликати дискомфорту та не позбавляти тебе приємних відчуттів. Тож будь готовий, що доведеться протестувати не один бренд, щоб вибрати саме той. Але це, повір, того варте. Адже ти матимеш можливість займатися захищеним сексом і не втрачати при цьому приємних відчуттів.

Візьми на озброєння ці поради. А наступного разу ми поділимося ще декількома, які дозволять отримати максимум задоволення від цього фантастичного заняття.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.