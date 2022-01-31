Тож ми рекомендуємо влаштувати невелику перевірку тій, кого ти кличеш на перше побачення. Вона допоможе зрозуміти, чи є сенс витрачати на неї свій час і ресурси.

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1. Перевірка фактору ревнощів

Можеш випадково згадати під час розмови про своїх подруг. Це потрібно для того, щоб переконатися, що дівчина не кидатиметься на тебе щоразу, коли почує, що у твоєму житті вона – не єдина представниця прекрасної половини людства. Ми ж то чудово розуміємо, що з нашого життя прибрати флірт просто неможливо. Тож варто починати будувати стосунки з тією, хто не реагуватиме на це вкрай агресивно.

2. Тест IQ

Хто б що не говорив, але поруч з собою ти точно хочеш бачити не лише привабливу, а й ерудовану дівчину. Ми не пропонуємо тобі кидати їй усілякі тести з мережі. Можеш просто поставити кілька складніших питань, які допоможуть розкрити її інтелект.

Наприклад, спитай, яка остання книга вразила її найбільше і чому.



Нехай розповість про книжку, яку читала останньою / Фото Malte Helmhold

3. Пізнай її особистість

Тут ти можеш підкинути їй кілька сценаріїв, з-поміж яких вона повинна обрати оптимальний для себе. Це допоможе тобі визначити особистість дівчини, з якою ти знайомишся.

Це може бути простий вибір вподобань у їжі, сценарій поведінки з грішми або що-небудь інше. Усе це дозволить тобі сформувати приблизну картину про неї.

4. Як закінчилися її останні стосунки

Це тест на лояльність, який дозволяє побачити, з чим вона стикалася. Ми хочемо знати, чи сильно травмував її досвід попередніх стосунків. І чи не хоче вона будувати нові лише для того, щоб забути старі. Тобі не потрібно бути психіатром.

Запитай у неї, чи вдалося їм залишитися друзями. Це теж може багато розповісти про дівчину та її манеру будувати стосунки.

5. Тест на стресостійкість

Її може це дратувати, але тобі потрібно знати, чи витримає вона труднощі, з якими стикаються усі пари. Ти можеш, наприклад, скасувати зустріч в останній момент. Перевір, як вона на це відреагує. Також це дозволить зрозуміти тобі, чи зацікавлена вона взагалі у спілкуванні з тобою. Якщо вона влаштує тобі істерику, то ми б рекомендували обмежити спілкування з нею. Повір, у наступних етапах стосунків усе буде значно яскравіше.



Облаштуй ситуацію так, щоб спробувати розлютити її / Фото Szabolcs Toth

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Яку б перевірку ти їй не влаштував, будь максимально обережним. Якщо вона відчує, що ти щось задумав, то або почне підігрувати, або влаштує тобі такі веселощі, які ти надовго запам'ятаєш.