Поэтому мы рекомендуем устроить небольшую проверку тех, кого ты зовешь на первое свидание. Она поможет понять, есть ли смысл тратить на нее свое время и ресурсы.

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1. Проверка фактора ревности

Можешь случайно вспомнить при разговоре о своих подругах. Это нужно для того, чтобы убедиться, что девушка не будет бросаться на тебя всякий раз, когда услышит, что в твоей жизни она не единственная представительница прекрасной половины человечества. Мы же прекрасно понимаем, что из нашей жизни убрать флирт просто невозможно. Поэтому следует начинать строить отношения с теми, кто не будет реагировать на это крайне агрессивно.

2. Тест IQ

Кто бы что ни говорил, но рядом с собой ты точно хочешь видеть не только привлекательную, но и эрудированную девушку. Мы не предлагаем тебе бросать ей всевозможные тесты по сети. Можешь просто задать несколько более сложных вопросов, которые помогут раскрыть ее интеллект.

Например, спроси, какая последняя книга поразила ее больше всего и почему.



Пусть расскажет о книге, которую читала последней / Фото Malte Helmhold

3. Познай ее личность

Здесь ты можешь подкинуть ей несколько сценариев, из которых она должна выбрать оптимальный для себя. Это поможет тебе определить личность девочки, с которой ты знакомишься.

Это может быть простой выбор предпочтений в пище, сценарий поведения с деньгами или что-нибудь другое. Все это позволит тебе сформировать примерную картину о ней.

4. Как закончились ее последние отношения

Это тест на лояльность, позволяющий увидеть, с чем она сталкивалась. Мы хотим знать, сильно ли травмировал ее опыт предыдущих отношений. И не хочет ли она строить новые только для того, чтобы забыть старые.

Спроси у нее, удалось ли им остаться друзьями. Это тоже может многое рассказать о девушке и ее манере строить отношения.

5. Тест на стрессоустойчивость

Ее может это раздражать, но тебе нужно знать, выдержит ли она трудности, с которыми сталкиваются все пары. Ты можешь, например, отменить встречу в последний момент. Проверь, как она отреагирует на это. Также это позволит тебе понять, заинтересована ли она вообще в общении с тобой. Если она устроит тебе истерику, мы рекомендовали бы ограничить общение с ней. Поверь, на следующих этапах отношений все будет гораздо ярче.



Обустрой ситуацию так, чтобы попытаться разозлить ее / Фото Szabolcs Toth

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