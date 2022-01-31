Поэтому мы рекомендуем устроить небольшую проверку тех, кого ты зовешь на первое свидание. Она поможет понять, есть ли смысл тратить на нее свое время и ресурсы.
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1. Проверка фактора ревности
Можешь случайно вспомнить при разговоре о своих подругах. Это нужно для того, чтобы убедиться, что девушка не будет бросаться на тебя всякий раз, когда услышит, что в твоей жизни она не единственная представительница прекрасной половины человечества. Мы же прекрасно понимаем, что из нашей жизни убрать флирт просто невозможно. Поэтому следует начинать строить отношения с теми, кто не будет реагировать на это крайне агрессивно.
2. Тест IQ
Кто бы что ни говорил, но рядом с собой ты точно хочешь видеть не только привлекательную, но и эрудированную девушку. Мы не предлагаем тебе бросать ей всевозможные тесты по сети. Можешь просто задать несколько более сложных вопросов, которые помогут раскрыть ее интеллект.
- Например, спроси, какая последняя книга поразила ее больше всего и почему.
Пусть расскажет о книге, которую читала последней / Фото Malte Helmhold
3. Познай ее личность
Здесь ты можешь подкинуть ей несколько сценариев, из которых она должна выбрать оптимальный для себя. Это поможет тебе определить личность девочки, с которой ты знакомишься.
- Это может быть простой выбор предпочтений в пище, сценарий поведения с деньгами или что-нибудь другое. Все это позволит тебе сформировать примерную картину о ней.
4. Как закончились ее последние отношения
Это тест на лояльность, позволяющий увидеть, с чем она сталкивалась. Мы хотим знать, сильно ли травмировал ее опыт предыдущих отношений. И не хочет ли она строить новые только для того, чтобы забыть старые.
- Спроси у нее, удалось ли им остаться друзьями. Это тоже может многое рассказать о девушке и ее манере строить отношения.
5. Тест на стрессоустойчивость
Ее может это раздражать, но тебе нужно знать, выдержит ли она трудности, с которыми сталкиваются все пары. Ты можешь, например, отменить встречу в последний момент. Проверь, как она отреагирует на это. Также это позволит тебе понять, заинтересована ли она вообще в общении с тобой. Если она устроит тебе истерику, мы рекомендовали бы ограничить общение с ней. Поверь, на следующих этапах отношений все будет гораздо ярче.
Обустрой ситуацию так, чтобы попытаться разозлить ее / Фото Szabolcs Toth
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Какую бы проверку ты ей не устроил, будь максимально осторожным. Если она почувствует, что ты что-то задумал, то или начнет подыгрывать, или устроит тебе такое веселье, которое ты надолго запомнишь.