Випробування на 100 повторень має дуже просту ідею. Все, що тобі потрібно зробити, – вибрати, чи хочеш ти зробити 100 повторень жимів лежачи або присідань зі штангою. У залежності від твоєї сили та досвіду, Максимус дає на вибір 60, 84 та 102 кілограми.

Варте уваги Слухай та міксуй: як підготуватися до крутої домашньої вечірки

Яка мета? Зробити 100 повторень вправи, яку ти обрав. Але потрібно вкластися у 10 хвилин. Не складно підрахувати, що тобі слід виконати по 10 повторень на хвилину.

Відразу ж зауважимо, що це не простий виклик. І він однозначно не підійде для новачків. Але завдяки йому можна зрозуміти, наскільки твоє тіло готове до чогось складнішого. А ще це тренування можна використовувати для накачування тіла. Постійні рухи та кондиціонування, необхідні для виконання цього завдання, підвищать твою частоту серцевих скорочень (і, отже, твій метаболізм).



Тобі необхідно виконати 100 повторень за 10 хвилин / Фото Unsplash

За допомогою цього 10-хвилинного тренування ти можеш покращити свої результати в ті дні, коли бракує часу. А ще це хороший спосіб знову і знову перевіряти свою фізичну форму, щоб переконатися, що ти досягнув достатнього прогресу. Тож тренер рекомендує виконувати його кожні 2 – 4 тижні. Звичайно ж, нарощуючи вагу з часом.

Візьми на озброєння Як швидко накачати сталевий прес: 4 вибухові вправи з гантелями – відео