Испытания на 100 повторений имеет очень простую идею. Все, что тебе нужно сделать, – выбрать, хочешь ли ты сделать 100 повторений жимов лежа или приседаний со штангой. В зависимости от твоей силы и опыта, Максимус дает на выбор 60, 84 и 102 килограмма.

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Какова цель? Сделать 100 повторений упражнения, которое ты выбрал. Но нужно уложиться в 10 минут. Несложно подсчитать, что тебе следует выполнить по 10 повторений в минуту.

Сразу же заметим, что это не простой вызов. И он однозначно не подойдет для новичков. Но благодаря ему можно понять, насколько твоё тело готово к чему-то более сложному. А еще эту тренировку можно использовать для накачки тела. Постоянные движения и кондиционирования, необходимые для выполнения этой задачи, повысят твою частоту сердечных сокращений (и, следовательно, твой метаболизм).



Тебе необходимо выполнить 100 повторений за 10 минут / Фото Unsplash

С помощью этой 10-минутной тренировки ты можешь улучшить свои результаты в те дни, когда не хватает времени. А еще это хороший способ снова и снова проверять свою физическую форму, чтобы убедиться, что ты достиг достаточного прогресса. Поэтому тренер рекомендует выполнять ее каждые 2 – 4 недели. Конечно же, наращивая вес со временем.