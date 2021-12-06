Об'єктом стеження може стати будь-яка людина. Тож як самому перевірити, що смартфон прослуховується?

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Хто за вами може стежити

Для вашої безпеки важливо знати, хто стежить за вами. Це можуть бути: рекламники, колектори, партнер по бізнесу, поліція, шахраї. Список можна продовжувати нескінченно. Поліція та СБУ не відстежують через дрібниці, а тільки якщо ви замішані в криміналі.

Якщо дзвонять колектори, це відразу ж стає зрозуміло, адже вони повідомляють про ваш борг і вимагають найближчим часом погасити його. Помінявши сім-карту, ви нічого не зміните. Але найнебезпечніші – кримінальні шахраї. Вони можуть отримати доступ до банківських карток, ПІН-кодів, соціальних мереж.

Для того, щоб запідозрити, що за вами шпигують, зверніть увагу на деякі деталі:

у телефоні на 2 сім-карти з'явився новий оператор (з декількома цифрами).

під час розмови чути тріск/відлуння.

у новому телефоні швидко став розряджатися акумулятор.

екран під час вимикання гаджету продовжує світитися.

батарея перегрівається при вимкненому смартфоні.

Як перевірити, чи телефон прослуховується / Фото Pexels

Перш ніж перевіряти мобільний пристрій, непогано було б знати, як хакери можуть під'єднатися. Є три основні способи:

Шахраї-хакери запускають шкідливі програми. Цим може скористатися будь-який користувач. За допомогою вірусів можна не тільки вкрасти, а й знищити всю інформацію, що зберігається на девайсі. Запустити вірус на ваш телефон можна, використовуючи:

під'єднання через Wi-Fi;

під'єднання з комп'ютером;

MMS-повідомлення;

Bluetooth;

мобільний Інтернет.

Шкідливі програми дозволяють включити мікрофон і прослуховувати розмови (в радіусі 100 метрів).

Прослуховування проводиться з використанням спеціальної техніки (ноутбука/комп'ютера, 2-х мобільних гаджетів з особливими модифікаціями). Однак це дороге задоволення, а управляти таким обладнанням може тільки навчений зв'язківець. Для прослуховування розмов у реальному часі застосовуються цілі комплекси. Роблять це спеціально навчені оператори. Дозволити собі таке прослуховування можуть тільки великі концерни для відстеження секретів конкурентів.

Як перевірити телефон на прослуховування

У вас виникла підозра, що ваш телефон прослуховується, і всі фактори вказують на це? Щоб прибрати всі сумніви або, навпаки, переконатися в цьому, є кілька способів. Ми опишемо найдієвіші:

1. Через коди GSM.

Це найпростіший спосіб дізнатися про підключення переадресації сторонніми особами, а також, куди перенаправляються СМС і вхідні дзвінки.

Дії GSM код Переадресація виклику скасування умовних переадресацій ##004# скасування всіх переадресацій ##002# активація переадресацій (умовних) ** 004*номер телефону# Переадресація (безумовна) всіх дзвінків перевірка наявності функції на номері *#21# включення та активація переадресації всіх дзвінків **21*номер телефону# включення переадресації всіх дзвінків *21# включення або вимкнення переадресації дзвінків ##21# деактивація переадресації всіх дзвінків #21# Переадресація в разі "немає відповіді" перевірка наявності переадресації *#61# включення функції *61# включення та активація цієї функції **61*номер телефону# вмикання або вимкнення переадресації ##61# деактивація функції #61# Переадресація, якщо номер зайнятий включення та активація функції **67*номер телефону# включення переадресації *67# перевірка переадресації *#67# деактивація переадресації #67# вмикання або вимкнення функції ##67# Заборона на виклики (перевірка) всіх дзвінків *#330# що входять *#353# вихідних *#33# міжнародних (вихідних) *#331# всіх вихідних *#333# що входять під час роумінгу *#351# перевірка очікування виклику *#43# активація очікування виклику *43# деактивація функції очікування #43# перевірка АОН *#77# дозвіл АОН *77# заборона АОН #77# дізнатися IMEI *#06#

Завдяки наведеним кодами ви легко взнаєте, чи було стороннє підключення переадресації, якщо тільки самі часом не під'єднали девайс. Вони працюють на будь-яких моделях гаджетів. Радимо негайно відключити цю функцію.

2. Заборонивши доступ до мікрофону.

У разі, коли ви твердо впевнені, що не встановлювали ніяких сторонніх програм, і хочете себе убезпечити, вимкніть доступ до мікрофону. Для цього виконайте наступне:

в "Налаштуваннях" зайдіть у розділ "Дозволи";

обирайте додатки з доступом до ресурсу і по черзі відключайте доступ до мікрофона.

Для телефонів на базі iOS дії трохи відрізняються:

в розділі "Налаштування" обираєте рядок "Конфіденційність";

потім "Мікрофон";

відзначаєте галочками всі додатки, які не будуть використовуватися під час голосового зв'язку.

3. Обмеживши трекінг реклами.

Ви звернули увагу, що на екрані гаджету постійно з'являється реклама, яка є результатом інформації, отриманої за допомогою прослуховування. Ввівши обмеження, ви зможете відключити прослуховування телефону. Ось ваші дії:

в "Налаштуваннях" обираєте рядок "Реклама";

для Андроїда переходьте на "Відключити показ реклами на основі інтересів";

для iOS – "Обмежити трекінг реклами ";

або ж завантажте спеціальну програму" Блокування реклами".

Зробивши прості маніпуляції, ви можете бути впевнені, що зняли прослуховування.

Захистити приватність можна за допомогою спеціальних програм / Фото Unsplash

4. Відключивши Siri для iPhone.

Компанія Apple веде відкрите прослуховування гаджетів за допомогою програми "Асистент Siri". Вона аналізує використовувані додатки, вивчає СМС, фіксує пошукові запити тощо. Потім вся ця інформація поставляється виробнику девайсів. Відключити цю програму можна, виконавши такі маніпуляції:

в "Налаштуваннях" обираємо рядок "Основні";

відкриваємо пункт "Універсальний доступ";

відзначаємо пункт "Додому" галочкою напроти "Відключити".

5. Програма-шпигун на Андроїд.

Stalkerware – шпигунська програма, яка дозволяє не тільки визначати місцеперебування, але і всі пересування. Вона перехоплює будь-які повідомлення, має доступ до фото- та відеофайлів, записує розмови через Інтернет. Запідозрити установку цієї програми на вашому телефоні можна за такими ознаками:

змінилися налаштування телефону (наприклад, на екрані світяться нові значки, відкривається незрозуміла домашня сторінка);

впала продуктивність вашого телефону;

стали приходити дивні повідомлення;

спливають вікна про помилки роботи різних програм.

Для видалення програми-шпигуна виконайте наступне:

у безпечному режимі перезавантажте свій девайс, утримуючи кнопку "Живлення" до команди "Перезавантаження" та "Відключення живлення". При довгому натисненні останньої з'явитися функція "Перезавантаження в безпечному режимі", підтвердить її, натиснувши "ОК";

після цього переходьте в "Налаштування", далі – в "Додатки". Шукайте незнайомі вам. Зазначивши всі незрозумілі додатки, натисніть "Видалити".

Програми для захисту від прослуховування

Ми розглянули 5 способів визначення прослуховування девайсів. Адже щодня власник смартфону стикається з різними загрозами (наприклад, крадіжками персональних даних). Тому поговоримо про захист вашого апарату від прослуховання. Існує безліч програм, здатних захистити девайс від стороннього втручання.

Пропонуємо вам ознайомитися з тими, які дійсно працюють:

1. BlackBox – сервер голосового зв'язку.

Купивши цю програму, ви станете власником потужного інструменту, що захищає розмови. Перевага цієї програми полягає в голосовому зв'язку без посередників. Ви самі вирішуєте, кому дати "зелене світло", а кого – відключити.

Працює ПЗ BlackBox наступним чином:

на ваш сервер буде встановлена ​​програма BlackBox, що управляє всіма дзвінками і їх захистом;

всім користувачам присуджуються короткі номери (наприклад, 002, 007, 089 тощо), на які вони й можуть дзвонити;

на гаджетах користувачів буде встановлено додаток, який під час дзвінка автоматично підключається до сервера програми через Інтернет і шифрує розмову.

BlackBox ідеально підходить для корпорацій, бізнесменів.

2. Sophos.

Одна з найкращих антивірусних програм (безкоштовна) для Андроїд. Відрізняється від інших ПЗ високою ймовірністю виявлення шпигунських програм.

Функціонал:

блокування спаму;

сканування на виявлення вірусів додатків (існуючих і встановлених) і сховища даних;

фільтрація веб-контенту;

для захисту від втрати телефону підтримує віддалений доступ, який дозволяє визначити місцерозташування, включити звуковий сигнал, заблокувати тощо.

3. ПЗ EAGLE Security.

Є одним із кращих додатків, що захищають ваш девайс. ПЗ EAGLE Security запобігає підключенню до помилкової базової станції. Для цього проводиться перевірка ідентифікаторів і сигнатур станції. Додаток автоматично стежить і фіксує місцеперебування всіх станцій.

Якщо виявлено рух якоїсь бази по місту, то вона відзначається як помилкова. Про що одразу прийде повідомлення власникові телефону. Також програма показує всі програми, які мають доступ до мікрофону та камери смартфону. Функціонал дозволяє відключити/заборонити доступ непотрібних додатків до фотокамери.

В інтернеті представлена ​​велика кількість антишпигунських програм, які можна завантажити безкоштовно/платно. Щоб бути впевненим, що за вами ніхто не стежить, радимо скористатися однією з них. Для профілактики прослуховання дотримуйтеся правил:

вимкніть автоотримання файлів і MMS у WhatsApp, Skype;

для роботи з важливими акаунтами не користуйтеся безкоштовними мережами Wi-Fi;

ПЗ встановлюйте тільки з офіційних магазинів App Store і Play Market;

якщо ваш телефон побував у сторонніх руках, обов'язково перевірте, чи не з'явилися нові додатки;

можна придбати телефон, який не підтримує Wi-Fi на базі CDMA, він забезпечить надійніший захист.

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