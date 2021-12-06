Объектом слежки может стать любой человек. Как же самому проверить, что смартфон прослушивается?

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Кто за вами может следить

Для вашей безопасности важно знать, кто следит за вами. Это могут быть: рекламщики, коллекторы, партнер по бизнесу, полиция, мошенники. Список можно продолжать бесконечно. Полиция и СБУ не отслеживают по пустякам, а только если вы замешаны в криминале.

Если звонят коллекторы, это сразу же становится понятно, ведь они сообщают о вашем долге и требуют в ближайшее время погасить его. Поменяв сим-карту, вы ничего не измените. Но самые опасные – криминальные мошенники. Они могут получить доступ к банковским карточкам, ПИН-кодам, к социальным сетям.

Для того чтобы заподозрить, что за вами шпионят, обратите внимание на некоторые детали:

в телефоне на 2 сим-карты объявился новый оператор (с несколькими цифрами).

во время разговора слышен треск/эхо.

в новом телефоне быстро стал разряжаться аккумулятор.

экран во время выключения гаджета продолжает светиться.

батарея перегревается при выключенном смартфоне.

Как проверить, прослушивается ли телефон / Фото Pexels

Прежде чем проверять мобильное устройство, неплохо было бы знать, как хакеры могут подключиться. Есть три основных способа:

Мошенники-хакеры запускают вредоносные программы. Этим может воспользоваться любой пользователь. При помощи вирусов можно не только украсть, но и уничтожить всю информацию, хранящуюся на девайсе. Запустить вирус на ваш телефон можно, используя:

соединение через Wi-Fi;

подключение к компьютеру смартфона;

MMS-сообщения;

Bluetooth;

мобильный Интернет.

Вредоносные программы позволяют включить микрофон и прослушивать разговоры (в радиусе 100 метров).

Прослушка проводится с использованием специальной техники (ноутбука/компьютера, 2-х мобильных гаджетов с особыми модификациями). Однако это дорогое удовольствие, а управлять таким оборудованием может только обученный связист. Для прослушки разговоров в реальном времени применяется целые комплексы. Делают это специально обученные операторы. Позволить себе такую прослушку могут только крупные концерны для отслеживания секретов конкурентов.

Как проверить телефон на прослушку

У вас закралось подозрение, что ваш телефон прослушивается, и все факторы указывают на это? Чтобы убрать все сомнения или, наоборот, убедиться в этом, есть несколько способов. Мы опишем самые действенные:

1. Через коды GSM.

Это самый простой способ узнать о подключении переадресации посторонними лицами, а также, куда перенаправляются СМС и входящие звонки.

Действия GSM код Переадресация вызова отмена условных переадресаций ##004# отмена всех переадресаций ##002# активация переадресаций (условных) ** 004*номер телефона# Переадресация (безусловная) всех звонков проверка наличия функции на номере *#21# включение и активация переадресации всех звонков **21*номер телефона# включение переадресации всех звонков *21# включение и деактивация переадресации звонков ##21# деактивация переадресации всех звонков #21# Переадресация в случае "нет ответа" проверка наличия переадресации *#61# включение функции *61# включение и активация данной функции **61*номер телефона# выключение и деактивация переадресации ##61# деактивация функции #61# Переадресация, если номер занят включение и активация функции **67*номер телефона# включение переадресации *67# проверка переадресации *#67# выключение и деактивация функции #67# включение или деактивация переадресации ##67# Запрет на вызовы (проверка) всех звонков *#330# входящих *#353# исходящих *#33# международных (исходящих) *#331# всех исходящих *#333# входящих при роуминге *#351# проверка ожидания вызова *#43# активация ожидания вызова *43# деактивация функции ожидания #43# проверка АОН *#77# разрешение АОН *77# запрет АОН #77# узнать IMEI *#06#

С этими приведенными кодами вы легко узнаете, было ли постороннее подключение переадресации, если только сами случайно не подключили девайс. Они работают на любых моделях гаджетов. Советуем немедленно отключить эту функцию.

2. Запретив доступ к микрофону.

В случае, когда вы твердо уверены, что не устанавливали никаких сторонних программ, и хотите себя обезопасить, отключите доступ к микрофону. Для этого проделайте следующее:

в "Настройках" зайдите в раздел "Разрешения";

выбирайте приложения с доступом к ресурсу, и по очереди отключайте доступ к микрофону.

Для телефонов на базе iOS действия немного отличаются:

в разделе "Настройки" выбираете строку "Конфиденциальность";

затем "Микрофон";

отмечаете галочками все приложения, которые не будут использоваться при голосовой связи.

3. Ограничив трекинг рекламы.

Вы обратили внимание, что на экране гаджета постоянно появляется реклама, являющаяся результатом информации, полученной при помощи прослушки. Введя ограничение, вы сможете отключить прослушивание телефона. Вот ваши действия:

в "Налаштуваннях" обираєте рядок "Реклама";

для Андроїда переходьте на "Відключити показ реклами на основі інтересів";

для iOS – "Обмежити трекінг реклами ";

або ж завантажте спеціальну програму" Блокування реклами".

Проделав простые манипуляции, вы можете быть уверенным, что сняли прослушку.

Защитить приватность можно с помощью специальных программ / Фото Unsplash

4. Отключив Siri для iPhone.

Компания Apple ведет открытую прослушку гаджетов при помощи программы "Ассистент Siri". Она анализирует используемые приложения, изучает СМС, фиксирует поисковые запросы и т. д. Затем вся эта информация поставляется производителю девайсов. Отключить эту программу можно, проделав следующие манипуляции:

в "Настройках" выбираем строку "Основные";

открываем пункт "Универсальный доступ";

отмечаем пункт "Домой" галочкой напротив "Выкл."

5. Программа-шпион на Андроид.

Stalkerware – шпионская программа, которая позволяет не только определять местонахождение, но и все передвижения. Она перехватывает любые сообщения, имеет доступ к фото- и видеофайлам, записывает разговоры через Интернет. Заподозрить установку этой программы на вашем телефоне можно по таким признакам:

изменились настройки телефона (например, на экране светятся новые значки, открывается непонятная домашняя страница);

упала производительность вашего телефона;

стали приходить странные сообщения;

всплывают окна об ошибках работы различных программ.

Для удаления программы-шпиона проделайте следующее:

в безопасном режиме перезагрузите свой девайс, удерживая кнопку "Питание" до команды "Перезагрузка" и "Отключение питания". При долгом нажатии последней появится функция "Перезагрузка в безопасном режиме", подтвердите ее, нажав "ОК";

после этого переходите в "Настройки", дальше – в "Приложения". Ищите незнакомые вам, отметив все непонятные приложения, нажмите "Удалить".

Программы для защиты от прослушки

Мы рассмотрели 5 способов определения прослушки девайсов. Ведь ежедневно обладатель смартфона подвержен различным угрозам (например, краже персональных данных). Поэтому поговорим о защите вашего аппарата от прослушки. Существует множество приложений, способных защитить девайс от постороннего вторжения.

Предлагаем вам ознакомиться с теми, которые действительно работают:

1. BlackBox – сервер голосовой связи.

Купив эту программу, вы станете обладателем мощного инструмента, защищающего разговоры. Преимущество этой программы заключается в голосовой связи без посредников. Вы сами решаете, кому дать "зеленый свет", а кого – отключить.

Работает ПО BlackBox следующим образом:

на ваш сервер будет установлена программа BlackBox, управляющая всеми звонками и их защитой;

всем пользователям присуждаются короткие номера (к примеру, 002, 007, 089 и т. д.), на которые они и могут звонить;

на гаджетах пользователей будет установлено приложение, которое во время звонка автоматически подключается к серверу программы через Интернет и шифрует разговор.

BlackBox идеально подходит для корпораций, бизнесменов.

2. Sophos.

Одна из наилучших антивирусных программ (бесплатная) для Андроид. Отличается от других ПО высокой вероятностью обнаружения шпионских программ.

Функционал:

блокировка спама;

сканирование на обнаружение вирусов приложений (существующих и установленных) и хранилища данных;

фильтрация веб-контента;

для защиты от потери телефона поддерживает удаленный доступ, который позволяет определить местоположение, включить звуковой сигнал, заблокировать и т. д.

3. ПО EAGLE Security.

Является одним из лучших приложений, защищающих ваш девайс. ПО EAGLE Security предотвращает подключение к ложной базовой станции. Для этого проводится проверка идентификаторов и сигнатур станции. Приложение автоматически следит и фиксирует местонахождение всех станций.

Если выявлено движение какой-то базы по городу, то она отмечается как ложная. О чем тут же придет уведомление владельцу телефона. Также программа показывает все приложения, имеющие доступ к микрофону и камере смартфона. Функционал позволяет отключить/запретить доступ ненужных приложений к фотокамере.

В интернете представлено большое количество антишпионских программ, которые можно скачать бесплатно/платно. Чтобы быть уверенным, что за вами никто не следит, советуем воспользоваться одной из них. Для профилактики прослушки придерживайтесь правил:

отключите автополучение файлов и MMS в WhatsApp, Skype;

для работы с важными аккаунтами не пользуйтесь бесплатными сетями Wi-Fi;

ПО устанавливайте только из официальных магазинов App Store и Play Market;

если ваш телефон побывал в посторонних руках, обязательно проверьте, не появились ли новые приложения;

можно приобрести телефон, не поддерживающий Wi-Fi на базе CDMA, он обеспечит более надежную защиту.

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Теперь вы знаете, как проверить устройство. Так что предупрежденный – значит вооруженный.