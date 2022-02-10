Якщо ти не знав, то хороший перший секс може мати вирішальне значення для довговічності стосунків. Зокрема дослідники виявили, що успіх "визначається сексуальною хімією між парою вперше, коли вони сплять разом".

Варте уваги Якісна – не замерзає: руйнуємо цей та інші популярні міфи про горілку

Як перший секс впливає на стосунки

Дослідження 800 людей показало, що пари, у яких був відмінний перший секс, з більшою ймовірністю продовжували стосунки, ніж ті, у кого секс не був настільки хорошим,

– кажуть вчені.

Спостереження, опубліковане у Журналі експериментальної психології, мовить: пари, які насолоджуються своїм першим спільним проведенням часу, більш зацікавлені в тому, щоб використати цей досвід і перетворити його на довгострокові стосунки.

На ранніх стадіях експерименту усі стосунки розвивалися з однаковою швидкістю. Проте щойно кожен дует уперше займався сексом, почали проявлятися певні відмінності.

Коли з'явилися ці відмінності, саме секс визначав, чи одружиться пара чи розлучиться,

– йдеться у дослідженні.



Якщо перший секс хороший, то стосунки можуть стати тривалими / Фото Emiliano Vittoriosi

Професор Іствік, автор дослідження, сказав: "Довгострокові та короткострокові траєкторії зазвичай розходяться після того, як ви знаєте когось протягом кількох тижнів або місяців".

Експерт переконує, що у цей проміжок людина схильна ставити собі питання: "До чого це все веде?" або "Наскільки мені подобається ця людина?".

Люди можуть будувати короткострокові стосунки, коли у них "незначний" потяг до іншої людини. Цього достатньо, щоб продовжувати займатися сексом, але, можливо, ненадовго,

– додає він.

Це цікаво Як секс з колишньою впливає на нас: результати цікавого дослідження

Який висновок з усього цього? Здавалося б, довгострокові стосунки асоціюються із захисниками ванільного сексу. Але спостереження науковців руйнує цей міф. Виявляється, побудувати тривалі та міцні стосунки без сексуальної хімії просто неможливо.