Если ты не знал, хороший первый секс может иметь решающее значение для долговечности отношений. В частности, исследователи обнаружили, что успех "определяется сексуальной химией между парой впервые, когда они спят вместе".
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Как первый секс влияет на отношения
Исследование 800 человек показало, что пары, у которых был отличный первый секс, с большей вероятностью продолжали отношения, чем те, у кого секс не был столь хорошим,
говорят ученые.
Наблюдение, опубликованное в Журнале экспериментальной психологии, говорит: пары, наслаждающиеся своим первым совместным времяпрепровождением, более заинтересованы в том, чтобы использовать этот опыт и превратить его в долгосрочные отношения.
На ранних стадиях эксперимента все отношения развивались с одинаковой быстротой. Однако как только каждый дуэт впервые занимался сексом, начали проявляться определенные отличия.
Когда появились эти отличия, именно секс определял, женится ли пара или разведется,
– говорится в исследовании.
Если первый секс хорош, то отношения могут стать продолжительными / Фото Emiliano Vittoriosi
Профессор Иствик, автор исследования, сказал: "Долгосрочные и краткосрочные траектории обычно расходятся после того, как вы знаете кого-нибудь в течение нескольких недель или месяцев".
- Эксперт убеждает, что в этот промежуток человек склонен задавать себе вопрос: "К чему это все ведет?" или "Насколько мне нравится этот человек?".
Люди могут строить краткосрочные отношения, когда у них "незначительное" влечение к другому человеку. Этого достаточно, чтобы продолжать заниматься сексом, но, возможно, ненадолго,
– добавляет он.
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Каков вывод из всего этого? Казалось бы, долгосрочные отношения ассоциируются с защитниками ванильного секса. Но наблюдение ученых разрушает этот миф. Оказывается, построить длительные и крепкие отношения без сексуальной химии просто невозможно.