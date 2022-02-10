Если ты не знал, хороший первый секс может иметь решающее значение для долговечности отношений. В частности, исследователи обнаружили, что успех "определяется сексуальной химией между парой впервые, когда они спят вместе".

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Как первый секс влияет на отношения

Исследование 800 человек показало, что пары, у которых был отличный первый секс, с большей вероятностью продолжали отношения, чем те, у кого секс не был столь хорошим,

говорят ученые.

Наблюдение, опубликованное в Журнале экспериментальной психологии, говорит: пары, наслаждающиеся своим первым совместным времяпрепровождением, более заинтересованы в том, чтобы использовать этот опыт и превратить его в долгосрочные отношения.

На ранних стадиях эксперимента все отношения развивались с одинаковой быстротой. Однако как только каждый дуэт впервые занимался сексом, начали проявляться определенные отличия.

Когда появились эти отличия, именно секс определял, женится ли пара или разведется,

– говорится в исследовании.



Если первый секс хорош, то отношения могут стать продолжительными / Фото Emiliano Vittoriosi

Профессор Иствик, автор исследования, сказал : "Долгосрочные и краткосрочные траектории обычно расходятся после того, как вы знаете кого-нибудь в течение нескольких недель или месяцев".

Эксперт убеждает, что в этот промежуток человек склонен задавать себе вопрос: "К чему это все ведет?" или "Насколько мне нравится этот человек?".

Люди могут строить краткосрочные отношения, когда у них "незначительное" влечение к другому человеку. Этого достаточно, чтобы продолжать заниматься сексом, но, возможно, ненадолго,

– добавляет он.

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