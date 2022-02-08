Науковці з'ясували, що секс з колишніми більше не заважає тобі рухатися далі. Ба більше, він може зробити тебе ще щасливішим. Уявляєш?

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До такого дивного висновку дійшли дослідники з Університету штату Вейн у Детройті. Вони провели два тести, щоб оцінити наслідки сексу після розставання. Результати спостереження вони опублікували у журналі Archives of Sexual Behavior.

Як секс з колишніми впливає на нас

У першому експерименті взяли участь 113 людей, які нещодавно розійшлися. Вони пройшли серію онлайн-опитувань, під час яких відповідали на досить прості питання. Наприклад:

Чи є у них фізичний контакт зі своїм колишнім партнером?

Що вони відчували після розлучення?

Наскільки емоційно вони були прив'язані?

Натомість у другому дослідженні піддослідних попросили повідомляти про реальні сексуальні контакти зі своїми колишніми партнерами. Це також охоплювало інформацію про те, чи люди ще емоційно прив'язані до своїх колишніх через два місяці після завершення стосунків.

Потім дослідники проаналізували дані обох цих досліджень та дійшли до висновку:

статевий акт із колишнім не перешкоджає емоційному відновленню людини після розставання.



Секс з колишніми дозволяє нам почуватися щасливішими / Фото Claudia van Zyl

Насправді дослідження зайшло настільки далеко, що дійсно несподіваного висновку: ті, хто все ще має почуття до колишніх, частіше займатимуться з ними сексом. Очевидний факт. Але він, за словами дослідників, насправді змушує колишніх позитивніше ставитися до свого повсякденного життя, а не навпаки.

Це дослідження показує, що громадське заламування рук у зв'язку зі спробами зайнятися сексом з колишніми не може бути виправданим,

– підкреслює Стефані Спілманн, авторка дослідження.

Це цікаво Якщо у тебе є ці риси характеру, то ти ще не готовий до стосунків

Але тут потрібно бути максимально обережним. Регулярний секс з колишніми може стати на заваді побудові нових стосунків. Втім, не потрібно від нього відмовлятися, якщо відповідне бажання у тебе таки є.