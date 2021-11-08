Які кольори одягу використовувати, щоб виділити очі? Саме на цьому ми й зупинимося цього разу. Лови кілька порад, які допоможуть підбирати гардероб так, щоб панянки просто не могли відірвати погляду від твоїх очей!

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Блакитні очі

Для блакитних очей основна рекомендація – використовувати класичні нейтральні кольори. З іншого боку, будь-який відтінок рожевого може бути відмінним варіантом, крім світло-зеленого та темно-синього, якщо використовувати яскравіші речі або схожі відтінки. Сірий і коричневий – теж гарний варіант.

Темний одяг підкреслює блакитні очі
Одяг темних тонів личить до блакитних очей / Фото Silas Tolles

Зелені очі

Один з кольорів, який найкраще доповнює зелений, – фіолетовий. Він не лише поєднується, а й підкреслює основний. З іншого боку, темно-зелений теж є гарним доповненням, особливо, якщо очі світлішого відтінку. Ще один ідеальний колір – жовтий. А ще можна просто віддати перевагу чорному вбранню та варіантам кавових відтінків.

Карі очі

Ці очі з напівжовтими тонами ідеально підходять до темних нейтральних відтінків: коричневого та сірого. Причому чорний також є ще одним ефективним варіантом. Що стосується яскравих кольорів, то помаранчевий може бути відмінним доповненням. Також віддай перевагу лавандовому або бордовому кольорам.

Карі очі можна підкреслити за допомогою одягу персикового кольору
Персиковий колір теж підкреслить твої карі очі / Фото Derick McKinney

Сірі очі

Володарям сірих очей також личать холодні пастельні кольори. Можеш, наприклад, обирати вбрання синього, блакитного, білого, винного, лимонно-жовтого кольорів. Ці варіанти дозволять підкреслити колір очей і зробити їх більш виразними.

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Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою можна буде привернути максимум уваги до своїх очей. А вони, нагадуємо, подобаються жінкам дуже і дуже.