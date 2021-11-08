Какие цвета одежды использовать для выделения глаз? Именно на этом мы и остановимся на этот раз. Лови несколько советов, которые помогут подбирать гардероб так, чтобы барышни просто не могли оторвать взгляд от твоих глаз!

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Голубые глаза

Для голубых глаз основная рекомендация – использовать классические нейтральные цвета. С другой стороны, любой оттенок розового может быть отличным вариантом кроме светло-зеленого и темно-синего, если использовать более яркие вещи или похожие оттенки. Серый и коричневый – тоже хороший вариант.



Одежда темных тонов подходит к голубым глазам / Фото Silas Tolles

Зеленые глаза

Один из цветов, который лучше всего дополняет зеленый, – фиолетовый. Он не только сочетается, но подчеркивает основной. С другой стороны, темно-зеленый тоже является хорошим дополнением, особенно если глаза более светлого оттенка. Еще один идеальный цвет – желтый. А еще можно просто предпочесть черные наряды и варианты кофейных оттенков.

Карие глаза

Эти глаза с полужелтыми тонами идеально подходят к темным нейтральным оттенкам: коричневому и серому. Причем черный также является еще одним эффективным вариантом. Что касается ярких цветов, то оранжевый может быть отличным дополнением. Также отдай предпочтение лавандовому или бордовому цвету.



Персиковый цвет тоже подчеркнет твои карие глаза / Фото Derick McKinney

Серые глаза

Обладателям серых глаз также подходят холодные пастельные цвета. Можешь, например, выбирать наряды синего, голубого, белого, винного, лимонно-желтого цветов. Эти варианты позволят подчеркнуть цвет глаз и сделать их более выразительными.

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