Какие цвета одежды использовать для выделения глаз? Именно на этом мы и остановимся на этот раз. Лови несколько советов, которые помогут подбирать гардероб так, чтобы барышни просто не могли оторвать взгляд от твоих глаз!

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Голубые глаза

Для голубых глаз основная рекомендация – использовать классические нейтральные цвета. С другой стороны, любой оттенок розового может быть отличным вариантом кроме светло-зеленого и темно-синего, если использовать более яркие вещи или похожие оттенки. Серый и коричневый – тоже хороший вариант.

Темная одежда подчеркивает голубые глаза
Одежда темных тонов подходит к голубым глазам / Фото Silas Tolles

Зеленые глаза

Один из цветов, который лучше всего дополняет зеленый, – фиолетовый. Он не только сочетается, но подчеркивает основной. С другой стороны, темно-зеленый тоже является хорошим дополнением, особенно если глаза более светлого оттенка. Еще один идеальный цвет – желтый. А еще можно просто предпочесть черные наряды и варианты кофейных оттенков.

Карие глаза

Эти глаза с полужелтыми тонами идеально подходят к темным нейтральным оттенкам: коричневому и серому. Причем черный также является еще одним эффективным вариантом. Что касается ярких цветов, то оранжевый может быть отличным дополнением. Также отдай предпочтение лавандовому или бордовому цвету.

Карие глаза можно подчеркнуть с помощью одежды персикового цвета
Персиковый цвет тоже подчеркнет твои карие глаза / Фото Derick McKinney

Серые глаза

Обладателям серых глаз также подходят холодные пастельные цвета. Можешь, например, выбирать наряды синего, голубого, белого, винного, лимонно-желтого цветов. Эти варианты позволят подчеркнуть цвет глаз и сделать их более выразительными.

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Возьми на вооружение эти советы. С их помощью можно будет привлечь максимум внимания к своим глазам. А они, напоминаем, нравятся женщинам очень и очень.