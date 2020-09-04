Запорука ідеальної зачіски полягає в тому, аби ти годинами не стовбичив біля дзеркала, намагаючись привести себе до ладу. У нашому матеріалі ми розповімо, як обрати ідеальну зачіску під свій тип обличчя.

Ти не повіриш, але недостатньо просто завітати у барбершоп зі світлиною Бреда Пітта. Насправді вибір стрижки – значно складніша задача, і починається вона не з гортання світлин в інстаграмі Читай на Men 24, як підібрати ідеальну зачіску для себе.

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Що слід врахувати при виборі стрижки:

форма обличчя (квадратне, овальне, кругле, трикутне – виявляється, для кожного типу обличчя є свої зачіски);

(квадратне, овальне, кругле, трикутне – виявляється, для кожного типу обличчя є свої зачіски); колір волосся (іноді колір твоєї шевелюри може зіграти на руку, дозволяючи гратися з довжиною, а іноді – ні);

(іноді колір твоєї шевелюри може зіграти на руку, дозволяючи гратися з довжиною, а іноді – ні); структура волосся (правильна зачіска допоможе приборкати неслухняне густе волосся або ж приховати його відсутність);

(правильна зачіска допоможе приборкати неслухняне густе волосся або ж приховати його відсутність); спосіб життя та твій стиль (волосся – не зуби, але не слід вдавати з себе панка, якщо ти – директор банку);

(волосся – не зуби, але не слід вдавати з себе панка, якщо ти – директор банку); вік ;

; наявність бороди та вусів (не повіриш, але не всі зачіски органічно виглядають з рослинністю на обличчі).

Гаразд, ми розібралися з факторами, які можуть впливати на вибір зачіски. А далі що робити? А далі слід сісти навпроти дзеркала та визначитися з тим, якої форми у тебе обличчя. Це допоможе звузити коло.



Перед візитом у барбершоп визнач форму обличчя / Фото Delta

Овальна форма обличчя

Стилісти вважають її ідеальною, адже її володар може обрати собі будь-яку зачіску. Втім, варто відмовитися від занадто довгих і витягнутих зачісок, аби твоє обличчя не виглядало надто довгим (вибачай за тавтологію).

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Кругла форма обличчя

Володарі круглої форми обличчя мають широку лінію вилиць, а сам овал плавний. Тож у стрижці слід використовувати гострі кути. Добре виглядатиме також довге волосся на маківці. Крім того, володарі такої форми обличчя можуть обирати асиметричні стрижки, а от від рівненького чубчика та округлих ліній краще відмовитися.

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Стрижка у стилі Ліги плюща / Фото The Drawing Room

Прямокутна форма обличчя

Це той випадок, коли довгий овал обличчя поєднується з приблизно рівними за шириною лобом, вилицями та щелепою. Основна задача твоя та твого майстра – не видовжити обличчя. Тож варто уникати бороди та не робити надто коротку зачіску. Від високої стрижки і довгого волосся теж краще відмовитися, а от чубчик допоможе приховати високе чоло.

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Квадратна форма обличчя

Цій формі обличчя притаманні гострі кути щелепи та чітко виражені вилиці, а ширина обличчя приблизно співпадає з його довжиною. Тут можна сміливо вибирати круглі форми стрижки. Також широку щелепу можна трішки згладити за допомогою бороди, якщо така є в наявності.

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Чоловіча стрижка квіфф / Фото pinterest

Трикутна форма обличчя

Тут у нас широкий лоб і овал, який звужується донизу. У такому випадку підійдуть зачіски з коротким волоссям з боків і подовженою верхівкою.

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Серцеподібна форма обличчя

Володарі такої форми обличчя мають гостре підборіддя та чітку лінію вилиць. Якщо вибрати коротку стрижку, то це приверне надто багато уваги чолу, а от довге волосся в такому випадку виглядатиме просто відмінно.

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Можна сміливо підбирати один з варіантів британки / Фото Salon Secret

Ромбоподібна форма обличчя

Вузькі лінії чола та підборіддя поєднуються з широкими вилицями. У такому випадку варто уникати зачесаного та прибраного назад волосся. Натомість вибрати можна об'ємну стрижку середньої довжини.

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Грушоподібна форма обличчя

У цьому випадку маємо вузький лоб, а саме обличчя розширюється до щелепи. Масивні щоки та щелепу можна скорегувати завдяки правильно підібраній стрижці. Головне завдання твого майстра – створити об'єм зверху, аби збалансувати масивний низ.

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Зачіска гранж личить володарям грушоподібної форми обличчя / Фото All Things Hair

А тепер ще раз глянь на себе у дзеркало. Визначив свій тип обличчя? Тоді гайда записуватися до майстра та приводити себе до ладу!