Залог идеальной прически заключается в том, чтобы ты часами не стоял у зеркала, пытаясь привести себя в порядок. В нашем материале мы расскажем, как выбрать идеальную прическу под свой тип лица.

Ты не поверишь, но недостаточно просто прийти в барбершоп с фотографией Брэда Питта. На самом деле выбор стрижки – значительно сложнее задача, и начинается она не с перелистывания фотографий в инстаграме. Читай на Men 24 , как подобрать идеальную прическу для себя.

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Что следует учесть при выборе стрижки:

форма лица (квадратное, овальное, круглое, треугольное – оказывается, для каждого типа лица есть свои прически)

цвет волос (иногда цвет твоей шевелюры может сыграть на руку, позволяя играть с длиной, а иногда – нет);

структура волос (правильный прическа поможет обуздать непослушные густые волосы или скрыть их отсутствие)

образ жизни и твой стиль (волос ы – не зубы, но не следует делать из себя панка, если ты – директор банка);

ы возраст ;

наличие бороды и усов (не поверишь, но не все прически органично смотрятся с растительностью на лице).

Ладно, мы разобрались с факторами, которые могут влиять на выбор прически. А дальше что делать? А дальше следует сесть напротив зеркала и определиться с тем, какой формы у тебя лицо. Это поможет сузить круг.



Перед визитом в барбершоп определи форму лица / Фото Delta

Овальная форма лица

Стилисты считают её идеальной, ведь обладатель может выбрать себе любую прическу. Впрочем, стоит отказаться от слишком длинных и вытянутых причесок, чтобы твоё лицо не выглядело слишком длинным (извини за тавтологию).

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Круглая форма лица

Обладатели круглой формы лица имеют широкую линию скул, а сам овал плавный. Поэтому в стрижке следует использовать острые углы. Будут хорошо смотреться также длинные волосы на макушке. Кроме того, обладатели такой формы лица могут выбирать асимметричные стрижки, а вот от ровной челки и округлых линий лучше отказаться.

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Стрижка в стиле Лиги плюща / Фото The Drawing Room

Прямоугольная форма лица

Это тот случай, когда долгое овал лица сочетается с примерно равными по ширине лбом, скулами и челюстью. Основная задача твоя и твоего мастера – не вытянуть лицо. Поэтому следует избегать бороды и не делать слишком короткую прическу. От высокой стрижки и длинных волос тоже лучше отказаться, а вот челка поможет скрыть высокий лоб.

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Квадратная форма лица

Этой форме лица присущи острые углы челюсти и четко выражены скулы, а ширина лица примерно совпадает с его длиной. Здесь можно смело выбирать круглые формы стрижки. Также широкую челюсть можно немного сгладить с помощью бороды, если таковая имеется.

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Мужская стрижка квифф / Фото pinterest

Треугольная форма лица

Здесь у нас широкий лоб и овал, который сужается книзу. В таком случае подойдут прически с короткими волосами по бокам и удлиненной верхушкой.

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Сердцевидная форма лица

Обладатели такой формы лица имеют острый подбородок и четкую линию скул. Если выбрать короткую стрижку, то это привлечет слишком много внимания ко лбу, а вот длинные волосы в таком случае будут выглядеть просто отлично.

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Можно подбирать один из вариантов британки / Фото Salon Secret

Ромбовидная форма лица

Узкие линии лба и подбородка сочетаются с широкими скулами. В таком случае следует избегать зачесанных и убранных назад волос. Зато выбрать можно объемную стрижку средней длины.

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Грушевидная форма лица

В этом случае имеем узкий лоб, а именно лицо расширяется к челюсти. Массивные щеки и челюсть можно скорректировать благодаря правильно подобранной стрижке. Главная задача твоего мастера – создать объем сверху, чтобы сбалансировать массивный низ.

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Прическа гранж подходит обладателям грушевидной формы лица / Фото All Things Hair