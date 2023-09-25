Поганий настрій, коли ми страждаємо від стресу або коли справи йдуть не так, як нам хотілося б, – це нормально. Думати про це часто може принести більше шкоди, ніж користі, тому що це може зробити ситуацію в нашій голові серйознішою, ніж вона є насправді. Це не означає, що ми повинні ігнорувати причини нашого дискомфорту, але ми повинні тимчасово відкласти їх убік, щоб зосередитися на тому, що змушує нас почуватися добре.

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Зокрема, є 7 речей, які допоможуть тобі покращити настрій за лічені хвилини, і які, безсумнівно, допоможуть нам поглянути на речі по-іншому.

1. Прогуляйся

Переваги ходьби для фізичного та психічного здоров'я незліченні, і добре відомо, наскільки ефективно вона регулює наш настрій. Вона ще більш ефективна, якщо ми робимо це на природі або в парку, тому що вона вивільняє ендорфіни, гормони щастя.

Це не обов'язково має бути довга прогулянка, якщо у нас немає часу. Достатньо 10 хвилин під час обідньої перерви на роботі. Цього буде достатньо, щоб зменшити рівень стресу. Так само дуже корисно робити це при денному світлі, що додасть нам більше енергії.



Можна прогулятися під час обідньої перерви / Фото Drobot Dean

2. Смійся

Сміх може зняти напругу і зробити нас більш енергійними. Якщо ми будемо сміятися в групі, ми відчуємо себе більш пов'язаними з іншими, що дозволить нам зрозуміти, що ми не єдині, у кого теж бувають важкі часи.

Гумор – це дуже ефективний спосіб покращити настрій, і хоча сміятися просто так нелегко, завжди є способи спробувати. Наприклад, ми можемо шукати смішні відео на ютубі (багато людей знаходять корисними відео з кошенятами), або шукати монолог коміка, який нам подобається, або дивитися комедійний серіал. Якщо це те, що змушує нас усміхатися, цього достатньо.

3. Пам'ятай про запахи

Доведено, що запахи мають велику силу регулювати емоції. Ми можемо використовувати ефірні олії, які мають такі переваги, або просто користуватися парфумами чи кремами з улюбленим ароматом.

Наприклад, якщо ми сумуємо за кимось, ми можемо понюхати щось, що нагадує нам про цю людину. Якщо ми просто хочемо покращити свій настрій, ми можемо піти в парк, де ростуть квіти, які приємно пахнуть, або взяти з кухні спеції, такі як кориця чи ваніль. Чаї також дуже ефективні в цих випадках, особливо ромашковий.

4. Стався до себе з любов'ю

Хоча ми часто звертаємося до інших за емоційною підтримкою, дуже важливо знати, що ми можемо розраховувати на себе.

Це звучить смішно, але дослідження показали, що обійми можуть допомогти, коли нікого немає поруч. Це трюк, який допоможе нам відчути себе в безпеці та розслабитися.



Потурбуйся про свій добробут / Фото freepik

5. Слухай музику

Дехто каже, що музика – найкращі ліки, і вони не помиляються. Незалежно від того, що ми робимо – прибираємо, працюємо з паперами чи їдемо за кермом, – музика завжди допомагає нам відчувати підтримку, а коли грає наша улюблена пісня, ми, як правило, збуджуємось.

Музика має низку переваг, таких як покращення настрою, зменшення стресу і тривоги, сприяння кращій пам'яті і навіть підвищення здатності до концентрації. Тож використаймо її на повну.

6. Зроби щось приємне для когось

Іноді ми відчуваємо себе погано через те, що не усвідомлюємо своєї здатності зробити чийсь день або життя кращим. Замість того, щоб потрапляти в замкнене коло розчарування і смутку, ми можемо зосередитися на тому, щоб зробити іншим людям добре.

Це може бути просто запрошення колеги на каву, запрошення партнера кудись, куди він або вона з нетерпінням чекає, або прогулянка з собакою.

7. Поговори зі своїми близькими

Найкращий спосіб зняти напругу поганого дня – це поговорити з кимось, кого ти любиш. Простого повідомлення або телефонного дзвінка буде достатньо, щоб підняти настрій і позбутися відчуття, що день був поганим.

Інші знають, як вислухати нас і, звичайно, дадуть нам слова підтримки, а також розсмішать нас і дадуть нам відчути, що нас підтримують.

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У будь-якому випадку, не варто хвилюватися. Поганий настрій зазвичай минає так само швидко, як і з'являється, і завжди є маленькі стратегії, які допоможуть нам його полегшити.