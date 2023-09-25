Плохое настроение, когда мы страдаем от стресса или когда дела обстоят не так, как нам хотелось бы, – это нормально. Думать об этом часто может принести больше вреда, чем пользы, потому что это может сделать ситуацию в нашей голове более серьезной, чем она есть. Это не значит, что мы должны игнорировать причины нашего дискомфорта, но мы должны временно отложить их в сторону, чтобы сосредоточиться на том, что заставляет нас чувствовать себя хорошо.

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В частности, есть 7 вещей, которые помогут тебе улучшить настроение в считанные минуты, и которые, несомненно, помогут нам взглянуть на вещи по-другому.

1. Прогуляйся

Преимущества ходьбы для физического и психического здоровья бесчисленны, и хорошо известно, как эффективно она регулирует наше настроение. Она еще более эффективна, если мы делаем это на природе или в парке, потому что она высвобождает эндорфины, гормоны счастья.

Это не обязательно должно быть долгая прогулка, если у нас нет времени. Достаточно 10 минут во время обеденного перерыва на работе. Этого будет достаточно, чтобы снизить уровень стресса. Так же очень полезно делать это при дневном свете, что придаст нам больше энергии.



Можно прогуляться во время обеденного перерыва / Фото Drobot Dean

2. Смейся

Смех может снять напряжение и сделать нас более энергичным. Если мы будем смеяться в группе, мы ощутим себя более связанными с другими, что позволит нам понять, что мы не единственные, у кого-то тоже бывают трудные времена.

Юмор – это очень эффективный способ улучшить настроение, и хотя смеяться просто так нелегко, всегда есть способы попробовать. Например, мы можем искать смешные видео на ютьюбе (многие люди находят полезные видео с котятами), или искать монолог комика, который нам нравится, или смотреть комедийный сериал. Если это то, что заставляет нас улыбаться, этого достаточно.

3. Помни о запахах

Доказано, что запахи обладают большой силой регулировать эмоции. Мы можем использовать эфирные масла, которые имеют такие преимущества или просто пользоваться духами или кремами с любимым ароматом.

Например, если мы скучаем по кем-то, мы можем понюхать что-то, что напоминает нам об этом человеке. Если мы просто хотим улучшить свое настроение, мы можем пойти в парк, где растут приятно пахнущие цветы или взять из кухни специи, такие как корица или ваниль. Чаи также очень эффективны в этих случаях, особенно ромашковые.

4. Относись к себе с любовью

Хотя мы часто обращаемся к другим за эмоциональной поддержкой, очень важно знать, что мы можем рассчитывать на себя.

Это звучит смешно, но исследования показали, что объятия могут помочь, когда никого рядом нет. Это трюк, который поможет нам почувствовать себя в безопасности и расслабиться.



Позаботься о своем благосостоянии / Фото freepik

5. Слушай музыку

Некоторые говорят, что музыка – лучшее лекарство, и они не ошибаются. Независимо от того, что мы делаем – убираем, работаем с бумагами или едем за рулем, – музыка всегда помогает нам чувствовать поддержку, а когда играет наша любимая песня, мы, как правило, возбуждаемся.

Музыка имеет ряд преимуществ, таких как улучшение настроения, уменьшение стресса и тревоги, содействие лучшей памяти и даже повышение концентрации. Поэтому будем использовать ее по полной.

6. Сделай что-нибудь приятное для кого-то

Иногда мы чувствуем себя плохо из-за того, что не осознаем своей способности сделать чей-то день или жизнь лучше. Вместо того чтобы попадать в замкнутый круг разочарования и печали, мы можем сосредоточиться на том, чтобы сделать другим людям хорошо.

Это может быть просто приглашение коллеги на кофе, приглашение партнера куда-то, куда он или она ждет с нетерпением, или прогулка с собакой.

7. Поговори со своими близкими

Лучший способ снять напряжение плохого дня – это поговорить с кем-то, кого ты любишь. Простого сообщения или телефонного звонка будет достаточно, чтобы поднять настроение и избавиться от ощущения, что день был плохим.

Другие знают, как выслушать нас и, конечно, дадут нам слова поддержки, а также рассмешат нас и дадут нам почувствовать, что нас поддерживают.

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В любом случае, не стоит беспокоиться. Плохое настроение обычно проходит так же быстро, как появляется, и всегда есть маленькие стратегии, которые помогут нам его облегчить.