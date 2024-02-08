Шон Гі застосував внутрішні сходинки свого затишного будинку в передмісті та влаштував майстерний перформанс. Він пройшов вгору та вниз 11,8 милі (19 кілометрів) за 22 години й 57 хвилин.

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91 784 сходинки за майже добу

Гі, звісно, хотів би піднятися на справжній Еверест, але це занадто дороге для нього задоволення: тільки вартість дозволу на скелелазіння – це щонайменше 10 000 доларів. Тож чоловік вирішив переосмислити подорож просто у Лас-Вегасі.

У той час я переживав розлучення, тому мені потрібно було відірватися від ситуації. Я подумав, що може бути краще, ніж піднятися на Еверест,

– розповів Шон Гі в інтерв'ю SWNS.

Гі тривалий час тренувався перед тим, як спробувати піднятися на 91 784 сходинки та спалити 10 000 калорій. Ба й звитяга не була простою:

Після 14 годин я зайшов в одну з кімнат нагорі й поплакав 10 хвилин, а потім продовжив. Єдине, на чому я зосередився, було те, що якщо я зараз зупинюся, то що буду робити замість цього?

Шон зізнався, що дещо помилився, адже розраховував на 10 чи 11 годин руху, але в підсумку подорож зайняла майже 24 години. А проте вона завершилася успішно – може й через те, що мала також благодійну мету. Шон виконав цей трюк заради розвитку гарячої лінії з запобігання самогубствам.

Підняття на Еверест у домашніх умовах: дивися відео s34nvideos, як це було

Гі зняв відео і прискорив його, щоб люди усвідомили масштаби зусиль. Він завершив челендж у 2021 році, але зараз багато розповідає про нього публічно, адже почув гарну новину від Гіннеса – його досягнення визнали світовим рекордом!