Шон Ги использовал внутренние ступеньки своего уютного дома в пригороде и устроил мастерский перформанс. Он прошел вверх и вниз 11,8 мили (19 километров) за 22 часа и 57 минут.

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91 784 ступеньки за почти сутки

Ги, конечно, хотел бы подняться на настоящий Эверест, но это слишком дорогое для него удовольствие: лишь стоимость разрешения на скалолазание – это минимум 10 000 долларов. Поэтому мужчина решил переосмыслить путешествие просто в Лас-Вегасе.

В то время я переживал развод, поэтому мне нужно было отвлечься от ситуации. Я подумал, что может быть лучше, чем подняться на Эверест,

– рассказал Шон Ги в интервью SWNS.

Ги длительное время тренировался перед тем, как попробовать подняться на 91 784 ступеньки и сжечь 10 000 калорий. Да и победа не была простой:

После 14 часов я зашел в одну из комнат наверху и поплакал 10 минут, а потом продолжил. Единственное, на чем я сосредоточился, было то, что если я сейчас остановлюсь, то что буду делать вместо этого?

Шон признался, что несколько ошибся, ведь рассчитывал на 10 или 11 часов движения, но в итоге путешествие заняло почти 24 часа. Тем не менее оно завершилось успешно – может и потому, что что оно также имело благотворительную цель. Шон выполнил этот трюк ради развития горячей линии по предотвращению самоубийств.

Поднятие на Эверест в домашних условиях: смотри видео s34nvideos, как это было

Ги снял видео и ускорил его, чтобы люди осознали масштабы усилий. Он завершил челлендж в 2021 году, но сейчас много рассказывает о нем публично, ведь услышал хорошую новость от Гиннеса – его достижение признали мировым рекордом!