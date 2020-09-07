Чтобы быть успешным и достигать желаемого результата, нужно не только много работать, но и позаботиться о сохранении своей продуктивности. Кому-то для этого достаточно будет выпить чашку кофе, а кого-то спасает поход в спортзал. Мы же расскажем тебе о простых и эффективных способах повысить продуктивность на работе.

Если тебя ожидает важный проект или много задач – попробуй воспользоваться методами, которые мы собрали на Men 24 . Они позволят не только повысить твою продуктивность, но и потратить гораздо меньше времени для достижения максимального результата.

Возьми на вооружение

Почему успешные люди пересаживаются на велосипеды

1. Не перерабатывай

Ученые из Австралии обнаружили, что более 40 часов работы в неделю – такая себе затея. Если работать больше, то твоя продуктивность непременно снизится . Также чрезмерная работа негативно повлияет на твоё здоровье.

Ученые из Стенфорда решили добить нас. Они сравнили разницу между 55 и 70 часами работы в неделю. Оказалось, что ты достигнешь практически одних и тех же показателей. То есть сверхурочная работа пользы не принесет.

Мы уже молчим о том факте, что дефицит сна негативно влияет не только на скорость работы мозга, но и на общее желание работать.

Чрезмерное увлечение работой не влияет на результат / Фото pixabay

2. Закон Парето

Об этом методе итальянского экономиста Вильфредо Парето слышал, пожалуй, каждый. Но не все брали на вооружение его советы.

Однажды экономист отметил, что 20% гороха в его саду дают 80% урожая. Это наблюдение и стало основной закона Парето или Правила 20/80.

Суть проста: 20% усилий дают 80% результата . Зато остальные 80% усилий могут принести лишь 20% результата.

Как использовать закон Парето? Какие задачи отнимают у тебя до 80% рабочего времени? Подозреваем, что это соцсети, общение с коллегами, перекуры и походы на кофе. И все это может принести лишь 20% пользы. Задумайся, разумно ли ты используешь свое рабочее время.

20% усилий дают 80% результата / Фото pixabay

3. План действий

Чтобы быть максимально продуктивным, нужно хотя бы иметь план действий. Распиши себе задачи на день, чтобы знать, чем ты будешь заниматься. Отсутствие задач может стать причиной прокрастинации, которая будет не только похищать твоё время, но и снижать производительность.

Попробуй выделять на каждую задачу столько времени, сколько нужно . Не больше и не меньше. Это позволит грамотно расписать весь свой рабочий день.

У тебя должен быть план действий на весь рабочий день / Фото pixabay

Это интересно

Как проводят выходные успешные люди: 5 золотых правил, которые стоит взять на вооружение

4. Никакой мультизадачности

Попробуй наконец сосредоточиться на чем-то одном. Никакого прослушивания музыки в фоне. Никакой проверки рабочей почты или социальных сетей.

Хочешь сделать что-то хорошо – отдайся процессу на все 100 процентов!

Если ты будешь игнорировать этот совет и пытаться делать два и больше дел одновременно – не удивляйся, что твоя производительность упадет до экстремально низкого уровня.

Не пытайся выполнять одновременно две задачи / Фото pixabay

5. Метод Pomodoro

Еще один безумно эффективный способ повысить твою производительность. Появился он благодаря кухонному таймеру в форме помидора, который позволяет измерить время во время приготовления.

В чем суть? В течение 25 минут ты работаешь и ни на что не отвлекаешься . НИ НА ЧТО! Затем позволяешь себе 5 минут отдыха. А через 4 "помидоры" можно будет выделить для релакса 15-20 минут.

Это позволяет максимально сконцентрироваться и пытаться выполнить работу как можно быстрее.

Используй для работы метод Pomodoro / Фото pixabay