Якщо ти вже випробував усі трюки, щоб швидко заснути, і все ще крутишся, можливо, саме цей спосіб ти не брав на озброєння. І не виключено, що саме він дозволить тобі нарешті відпочити вночі.

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Відразу ж обмовимося, що метод доволі специфічний. Не поспішай закидати нас каменюччям. Але якщо ти крутишся у ліжку, то негайно вилазь з-під ковдри.

Правило 15 хвилин

Професор Колін Еспі та доктор Брайоні Шів з відділу клінічних нейронаук Оксфордського університету поділилися посібником з 10 порадами. Усі вони, як ти вже зрозумів, стосуються сну. Більшість із них нам уже знайомі: відклади смартфон, зроби спальню максимально темною, провітри її. Але є ще одна хитрість, яку ти міг не пробувати.

Експерти поділилися трюком, який базується на правилі 15 хвилин. Якщо ти лягаєш спати і крутишся у ліжку 15 хвилин, тобі слід вилізти з-під ковдри. Після цього вирушай в іншу частину оселі. Там слід залишатися доти, поки ти не почнеш засинати. Щойно це відбувається – повертайся у спальню. Тепер ти точно заснеш.

Щоб процес пішов швидше, експерти рекомендують додати релаксу після підйому з ліжка. Для цього ти можеш читати книгу, медитувати, слухаючи легку музику. Все, що тобі найбільше подобається, і сприяє усуненню стресу впродовж дня. Це дозволить твоєму тілу відчути, що пора нарешті спати.



Щойно тебе знову потягне до сну – вирушай у спальню / Фото karkyukav

А ще ми рекомендуємо нарешті відмежувати спальню від простору для розваг. Якщо у тебе не одна кімната, то бажано ні в якому разі не дивитися фільми у ліжку. Нехай воно передбачається лише для відпочинку або ж інтимних втіх. Це також дозволить програмувати мозок на те, що у спальні ми лише спимо.

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