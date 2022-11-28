Передовсім слід зрозуміти, що ж таке – прокрастинація. Цей термін стосується випадків, коли людина має завдання, яке потрібно виконати. Але замість того, щоб взятися за роботу, робить щось інше.

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Що таке прокрастинація

Етимологічно термін "прокрастинація" походить від латинського слова procrastinare – "залишати справу на завтра, відкладати". Тобто вона виникає, коли тобі важко розпочати завдання або взятися за нього.

Гаразд, а якщо глянути на прокрастинацію з позитивної сторони? Наприклад, у дослідженні 2013 року психологи Пичіл і Сіруса виявили, що прокрастинацію можна трактувати інакше. Вона може бути короткостроковим способом відновити настрій, щоб взятися за довгострокову дію.



Прокрастинація – про постійне відкладання справ / Фото yanalya

Тобто прокрастинація більше зосереджується на негайному бажанні впоратися з негативним настроєм, ніж з виконанням завдання. І чи можемо ми звинувачувати свій розум тому, що йому знадобився час, щоб опрацювати негативне почуття? От і ні. Які ще причини прокрастинації?

Самозахист

Для тіла прокрастинація – форма самозахисту від того, що сприймається як загроза. Тобто від тієї роботи, яку ми не виконуємо, і яку ми не хочемо виконувати. І це те, через що в мозку вивільняються панічні речовини й активується сигнал тривоги. Якщо коротко, ти переживаєш стрес.

Щоб знизити напругу, організм вирішує призупинити тригер, що викликає тривогу, виконавши щось менш тривожне. Наприклад, інше менш важливе завдання.



Ти ладен робити все, крім виконання своїх завдань / Фото artursafronovvvv

Ознака низької самооцінки

Якщо ти схильний багато відкладати, можливо, твоє тіло дає тобі сигнал про низьку самооцінку, над якою ти можеш попрацювати. Для людей, які мають багато сумнівів щодо своєї здатності виконати поставлене завдання, прокрастинація може бути частішою й інтенсивнішою.

Насправді, хоча ми вважаємо її ознакою ліні, правда полягає в тому, що це може бути навпаки. І прокрастинація може бути ознакою того, що ти навпаки піклуєшся про досягнення результатів. І що ти просто боїшся не досягнути очікуваних цілей.

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Тепер ти краще розумієш механізм появи прокрастинації. Годі себе сварити через те, що ти не берешся відразу ж за роботу. Це нормально. Налаштуйся та почни трішки згодом. Цілком імовірно, що у такому випадку ти виконаєш завдання швидше й ефективніше.