Преждевременная эякуляция – одна из тех мужских проблем, о которых не принято говорить вслух. А, учитывая тот факт, что к врачам представители сильной половины человечества обращаются реже, то и устранять эту проблему они не спешат. Поэтому изобретателям пришло в голову создать видеоигру, какая поможет застенчивым мужчинам, которые страдают от преждевременной эякуляции.

По данным Итальянского сообщества андрологов, преждевременная эякуляция – проблема 4 миллионов итальянцев в возрасте от 18 до 60 лет. Это, к слову, 25 – 30% мужского населения стран ы .

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Поэтому видеоигра Myhixel Play, созданная испанцами, может помочь побороть эту не слишком приятную проблему. Расскажем тебе, как она работает дальше.

Видеоигра против преждевременной эякуляции

Эта видеоигра работает в паре с мастурбатором, который, на первый взгляд, напоминает вазу. Подключена к устройству видеоигра имеет пространственную тематику. Перед пользователем 8 уровней и 8 планет (первая называется Хронос). Чтобы продолжить игру, пользователь должен смотреть обучающие ролики и неожиданно для себя, мастурбировать.

Myhixel Play – мастурбатор, который работает в паре с видеоигрой:

Цель состоит в том, чтобы постепенно научиться сохранять контроль во время проникновения. Сама же видеоигра почти ничем не отличается от других. Каждый ее уровень сложнее. А приложение записывает твой прогресс после каждой тренировки.

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Оно также позволяет тебе связаться с командой экспертов из сексуального здоровья, которые могут ответить на вопросы и помочь устранить определенные проблемы. Регистрация в приложении осуществляется в условиях полной конфиденциальности. Поэтому никто не узнает, что ее пользователь имел проблемы с преждевременной эякуляцией.

Каждый следующий уровень игры сложнее, что позволяет прокачать скиллы:

Видеоигру и устройство тщательно изучили, чтобы доказать их эффективность. Основатель и генеральный директор Myhixel Патрисия Лопес Трабахо много лет работала в Fleshlight, очень известном американском бренде, посвященном секс-игрушкам. И она сказала, что только 20% мужчин, страдающих от преждевременной эякуляции, обращаются за профессиональной помощью.

Поэтому их цель – сделать так, чтобы остальные 80% использовали мастурбатор в паре с видеоигрой. Это позволит не только устранять проблему, которая не позволяет качественно заниматься сексом, но и повысить уверенность в себе.