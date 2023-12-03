Психічна втома також може заважати тобі зосередитися і зробити просте завдання складним, непосильним і нездійсненним ще до того, як ти до нього приступиш. Якщо трохи додаткового сну недостатньо, щоб вийти з цього стану, потрібно розглянути інші заходи.

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Експерти стверджують, що у випадку розумової втоми фізичні вправи можуть стати великою підмогою, і що один тип зусиль приносить найбільше користі. Хоча ідея займатися фізичними вправами може здатися ще більш виснажливою, коли твій розум втомився, насправді це найчастіше відмінне рішення, і не тільки тому, що спорт вивільняє гормони, які допомагають тобі почуватися добре. Ось як це зробити.

Як боротися з розумовою втомою?

За даними Національного інституту здоров'я, аеробіка є найкращою формою вправ для відновлення енергії в разі розумової втоми. У дослідженні, опублікованому в Національній медичній бібліотеці, йдеться про те, що після аналізу впливу фізичних вправ на розумову втому було виявлено, що "помірні аеробні вправи призводять до кращого відновлення когнітивної гнучкості, настрою, втоми, самооцінки когнітивних здібностей і мотивації порівняно з активним контрольним лікуванням". Помірні аеробні вправи також були "більш ефективними, ніж пасивне контрольне лікування, за винятком втоми і збудження".

Дослідження, проведене американськими вченими, також вказує на те, що заняття аеробними вправами можуть допомогти відновити когнітивну гнучкість, підвищити продуктивність і поліпшити самопочуття. Аеробні вправи – це серцево-судинні вправи, такі як біг, ходьба, плавання, стрибки або навіть танці.

Дослідження також вказує на те, що помірних занять достатньо, щоб отримати користь. З іншого боку, за даними американського щомісячного журналу Runner's World, було доведено, що лежання на дивані перед телевізором або пошук відволікаючих чинників не допомагає боротися з розумовою втомою.

Експерти, які проводили це дослідження, рекомендують мінімум 30 хвилин помірних фізичних навантажень на день – стільки ж хвилин можна присвятити аеробному тренуванню.



Приділяй фізичній активності по 30 хвилин на день / Фото SenivPetro

"30 хвилин вправ можуть покращити пам'ять, міркування та організованість", – зазначає Runner's World, додаючи, що це може бути пов'язано з тим, що вправи посилюють реакції центральної нервової системи і допомагають когнітивним процесам відновлюватися і краще функціонувати. Звичайно, ти можеш займатися спортом понад 30 хвилин, якщо ти відчуваєш бажання і маєш фізичні можливості.

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Це ще одна причина, чому бажано займатися спортом щодня, або вранці перед роботою, або ввечері, маючи на увазі, що не варто займатися спортом перед сном, щоб уникнути труднощів із засинанням, оскільки частота серцевих скорочень підвищена. Ти також можеш подумати про заняття з партнером. Це може полегшити мотивацію і додати соціальний фактор до твоїх фізичних зусиль, що також корисно для захисту мозку від загального процесу погіршення стану.

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