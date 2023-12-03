Психическая усталость может мешать тебе сосредоточиться и сделать простую задачу сложной, непосильной и невыполнимой еще до того, как ты к ней приступишь. Если немного дополнительного сна недостаточно, чтобы выйти из этого состояния, необходимо рассмотреть другие мероприятия.

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Эксперты утверждают, что в случае умственной усталости физические упражнения могут стать большим подспорьем, и что один тип усилий приносит больше пользы. Хотя идея заниматься физическими упражнениями может показаться еще более утомительной, когда твой ум устал, на самом деле это чаще всего отличное решение, и не только потому, что спорт высвобождает гормоны, помогающие тебе чувствовать себя хорошо. Вот как это сделать.

Как бороться с умственной усталостью?

По данным Национального института здоровья, аэробика является лучшей формой упражнений для восстановления энергии в случае умственной усталости. В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке, говорится, что после анализа влияния физических упражнений на умственную усталость было обнаружено, что "умеренные аэробные упражнения приводят к лучшему восстановлению когнитивной гибкости, настроению, усталости, самооценке когнитивных способностей и мотивации по сравнению с активным контрольным лечением". Умеренные аэробные упражнения также были более эффективными, чем пассивное контрольное лечение, за исключением усталости и возбуждения.

Исследование, проведенное американскими учеными, также указывает на то, что занятия аэробными упражнениями могут помочь восстановить когнитивную гибкость, повысить производительность и улучшить самочувствие. Аэробные упражнения – это сердечно-сосудистые упражнения, такие как бег, ходьба, плавание, прыжки или даже танцы.

Исследование также указывает на то, что умеренных занятий достаточно, чтобы извлечь пользу. С другой стороны, по данным американского журнала Runner's World, было доказано, что лежание на диване перед телевизором или поиск отвлекающих факторов не помогает бороться с умственной усталостью.

Эксперты, проводившие это исследование, рекомендуют минимум 30 минут умеренных физических нагрузок в день – столько же минут можно посвятить аэробной тренировке.



Уделяй физической активности по 30 минут в день / Фото SenivPetro

"30 минут упражнений могут улучшить память, размышления и организованность", – отмечает Runner's World, добавляя, что это может быть связано с тем, что упражнения усиливают реакции центральной нервной системы и помогают когнитивным процессам восстанавливаться и лучше функционировать. Конечно, ты можешь заниматься спортом более 30 минут, если испытываешь желание и имеешь физические возможности.

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Это еще одна причина, почему желательно заниматься спортом каждый день, или утром перед работой, или вечером, подразумевая, что не стоит заниматься спортом перед сном, чтобы избежать трудностей с засыпанием, поскольку частота сердечных сокращений повышена. Ты тоже можешь подумать о занятиях с партнером. Это может облегчить мотивацию и добавить социальный фактор в твои физические усилия, что также полезно для защиты мозга от общего процесса ухудшения состояния.

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