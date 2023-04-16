Водночас слід розуміти, що самотність – це не про те, що навколо тебе нікого немає. За словами доктора Жаклін Олдс, письменниці та психіатра з Гарвардської лікарні McLean, ти можеш навіть перебувати в кімнаті, повній людей, і все одно почуватися самотнім. Що ж робити з самотністю?

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У такому випадку завжди корисно поговорити з терапевтом, щоб краще зрозуміти свої почуття. Однак, якщо ти відчуваєш себе самотнім через те, що у тебе немає людей, які б надихали, Олдс каже, що це скоріше означає, що треба "вийти на вулицю і завести нових друзів". З цією метою, ось кілька науково доведених способів подолання самотності.

1. Знаходь однодумців

Є багато причин оточити себе однодумцями. Мало того, що вони поділяють твої інтереси, з ними ти почуваєшся досить комфортно, щоб поділитися найпотаємнішими думками та бажаннями.

За словами доктора Жаклін Олдс, пошук однодумців – один з найефективніших способів подолання самотності. Найкращий спосіб зробити це – спочатку скласти список своїх інтересів. Якщо ти книжковий хробак, приєднуйся до книжкового клубу. Любителі історії можуть відправитися на чергову виставку в улюблений музей або записатися на екскурсію містом. Любителі кіно завжди можуть ходити на кінопокази та зустрічі, які заохочують інтерактивний досвід.



Можеш долучитися до клубу однодумців / Фото freepik

До слова, офлайн заводити нових друзів і знайомих, можливо, не легше. Але налагоджений зв'язок значно міцніший. І на це є наукові причини.

Частина нашого мозку, що відповідає за соціальні контакти, стимулюється всіма п'ятьма органами чуття. Коли ви перебуваєте з кимось в одній кімнаті, ви отримуєте набагато сильніші стимули, ніж коли бачите його на екрані,

– додає Олдс.

2. Організуй власні групові заходи

Якщо ти не можеш зупинитися на конкретній груповій діяльності, яка тобі подобається, чому б не організувати її самостійно? Ти можеш організовувати власні вечори вікторин, походи, досліджувати своє місто пішки та робити все, що тобі заманеться.

Найкраще обирати заходи, які можуть сподобатися іншим. Однак, ти повинен діяти на випередження. Не варто просто складати розпливчастий план, який ніколи не буде втілений у життя. Після того, як ти набереш певну кількість охочих, признач дату і час проведення заходу і дотримуйся їх.

3. Вдосконалюй свої соціальні навички

У постпандемічний період багато людей страждали від страху масового скупчення людей. Це природний наслідок того, що вони так довго були замкнені в приміщенні. Але це також означає, що постраждали соціальні навички людей – навички, які допомагають тобі розпочати розмову з кимось.



Прокачуй свої навички у спілкуванні з іншими / Фото freepik

Доктор Жаклін Олдс перераховує кілька способів, як ти можеш покращити свої соціальні навички:

більше усміхатися, щоб здаватися менш замкнутим (але тільки якщо ти цього хочеш),

починати розмову (наприклад, "Ви вперше на цьому заході?"),

бути присутнім і слухати (не відволікатися),

ставити запитання (що показує, що ти дійсно зацікавлений у тому, щоб познайомитися з іншою людиною).

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Слід пам'ятати, що тобі не обов'язково ставати близькими друзями з людьми, яких ти зустрічаєш. Але якщо ти робиш це з правильними намірами, зосередження твоєї енергії на побудові нових зв'язків – це один з найкращих способів перемогти самотність.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.