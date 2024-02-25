Наприклад, навчитися виражати свої почуття та спілкуватися, по-справжньому слухати, бути гнучкішим у досягненні домовленостей. Але нічого з цього, навіть наявності всього, що є спільного, недостатньо, якщо ми не пам'ятаємо про три фундаментальні стовпи.

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Як пояснює Ріта Вотсон, ми всі вступаємо у серйозні стосунки з думкою або ілюзією, що вони будуть остаточними. Такими, що триватимуть до кінця нашого життя, але життя ніколи не буває ідеальним, і ми завжди можемо знайти злети і падіння, які можуть розірвати союз.

Але якщо ми пам'ятатимемо про основи, про які говорить експерт, то матимемо значно більше шансів впоратися з цими проблемами, і навіть уникнути деяких, які можуть виникнути через рутину та плин часу.

Отже, для того, щоб мати щасливі, довготривалі та здорові стосунки, ми ніколи не повинні забувати про вдячність своєму партнеру. Наука визначила, що ті, хто вдячний, мають більш задоволені стосунки, і це також є одним із ключів до щастя в цілому, щоб ти знав.

Як ти вмієш просити вибачення? Тому що з часом ти будеш робити помилки, які потребують прощення, не тільки для того, щоб мати можливість рухатися далі, якщо це те, чого ти дійсно хочеш, але також для того, щоб мати більше спокою. Невміння просити вибачення та вибачати приносить нам лише стрес і нещастя. Тому це те, що може допомогти нам не лише у стосунках, але й у житті загалом.



Важливо вміти просити вибачення та вибачати / Фото marymarkevich

Нарешті, є те, що Вотсон і дослідження називають "позитивними ілюзіями", і це може бути не найпростішою річчю для досягнення. По суті, мова йде про те, щоб продовжувати бачити свого партнера таким, яким ти його бачив на початку стосунків. Ніхто не є досконалим, ми знаємо це об'єктивно, але коли ми закохуємося в когось, ми бачимо цю людину ідеальною для нас. Ми вважаємо її найкрасивішою, найвеселішою, найрозумнішою, найдобрішою... Це "позитивні ілюзії", які, якщо їх підтримувати, зроблять нас щасливішими.

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Якщо з часом взяти все це до уваги, то "жити довго і щасливо" стає можливим. Головне – працювати над собою та прагнути розвиватися у парі.

