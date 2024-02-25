Например, научиться выражать свои чувства и общаться, по-настоящему слушать, быть более гибким в достижении договоренностей. Но ничего из этого, даже наличия всего, что есть общего, недостаточно, если мы не помним о трех фундаментальных столпах.

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Как объясняет Рита Уотсон, мы все вступаем в серьезные отношения с мыслью или иллюзией, что они будут окончательными. Такими, что продлятся до конца нашей жизни, но жизнь никогда не бывает идеальной, и мы всегда можем найти взлеты и падения, которые могут разорвать союз.

Но если мы будем помнить об основах, о которых говорит эксперт, то будем иметь гораздо больше шансов справиться с этими проблемами, и даже избежать некоторых, которые могут возникнуть из-за рутины и течения времени.

Итак, для того, чтобы иметь счастливые, долговременные и здоровые отношения, мы никогда не должны забывать о благодарности своему партнеру. Наука определила, что те, кто благодарный, имеют более довольны отношения, и это также является одним из ключей к счастью в целом, чтобы ты знал.

Как ты умеешь просить прощения? Потому что со временем ты будешь делать ошибки, которые требуют прощения, не только для того, чтобы иметь возможность двигаться дальше, если это то, чего ты действительно хочешь, но также для того, чтобы иметь больше спокойствия. Неумение просить прощения и прощать приносит нам только стресс и несчастье. Поэтому это то, что может помочь нам не только в отношениях, но и в жизни в целом.



Важно уметь просить прощения и прощать / Фото marymarkevich

Наконец, есть то, что Уотсон и исследования называют "положительными иллюзиями", и это может быть не самой простой вещью для достижения. По сути, речь идет о том, чтобы продолжать видеть своего партнера таким, каким ты его видел в начале отношений. Никто не является совершенным, мы знаем это объективно, но когда мы влюбляемся в кого-то, мы видим этого человека идеальным для нас. Мы считаем его самым красивым, самым веселым, самым умным, самым добрым... Это "позитивные иллюзии", которые, если их поддерживать, сделают нас счастливее.

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Если со временем принять все это во внимание, то "жить долго и счастливо" становится возможным. Главное – работать над собой и стремиться развиваться в паре.

