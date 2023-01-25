До слова, якщо ти думав, що мовиться про секс, то зовсім ні. Парна терапевтка Карі Руснак знає багато про це. Тому вона поділилася порадами, які допоможуть створити міцний зв'язок між двома людьми. Ба більше, це позитивно вплине на інтимні стосунки.

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Щастя пари у руках обох партнерів

Експерти виявили, що зв'язок і задоволення більші, якщо у парі приділяють достатньо уваги цьому аспекту. І тут важливо, щоб кожен робив свій рівноцінний вклад.

Що ж ключ до успіху? Ти не повіриш, але мовиться про спілкування. Щоб ваш зв'язок був міцним, двоє людей повинні знати, як спілкуватися. Це означає, що ти повинен не лише навчитися ділитися тим, що хочеш, а що – ні. Важливо також навчитися слухати. Вмій говорити, а також вмій слухати. Цей скіл однозначно варто навчитися прокачувати.

Кілька порад від психолога

Руснак поділилася кількома ідеями. Вони допоможуть дати старт вашому спілкуванню. Зокрема в інтимному плані. Слід почати з того, що:

де ми хочемо, щоб до нас торкалися?

які фантазії нас навідують?

які хороші інтимні спогади між нами були?

чого ми не хочемо спробувати або повторити?

Також варто відверто поговорити про попередній поганий досвід. Він міг вплинути на нинішні стосунки, а також заняття сексом. Якщо ці питання не обговорити, то дуже висока ймовірність, що у кожного з партнерів будуть певні блоки.



Вам важливо підтримувати спілкування у парі / Фото lookstudio

Ці поради дозволяють тобі зрозуміти одну дуже важливу річ. Спілкування – ключ для щасливих стосунків на все життя.

Комусь може бути легко висловити свої думки щодо інтимної близькості. Але бувають випадки, коли нам вкрай неприємно та незручно обговорювати певні теми. І тут слід також прокачати ще один момент. Мовиться про довіру. Нехай між вами вона буде. Тоді можна буде впевнено та спокійно ділитися своїми відчуттями, вподобаннями та побажаннями.

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Тож, якщо ти хочеш, щоб твоя пара справді буда щаслива, ви вдвох повинні говорити, слухати, демонструвати вразливість та довіру. Це непросто, але якщо ти знайдеш ту людину, яка доповнює тебе, це того однозначно варте.