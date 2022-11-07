Ми поділимося цього разу комплексом вправ від фітнес-тренера Володимира Сидорука. З їхньою допомогою ти зможеш накачати сталевий прес, а також сідниці. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!

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Як накачати прес і сідниці

Є багато суперечливої інформації стосовно діагональних чи перехресних (реверанс) випадів, але жодних клінічних досліджень, які б підтверджували, що вони негативно впливають на здоров'я атлетів НЕМАЄ!,

– підкреслив тренер.

Важливо! Зосереджуй увагу на хорошій техніці виконання вправ. І ти отримаєш не лише задоволення, а й бажані результати.

Як зазначає тренер, цей комплекс вправ підійде людям, які опанували базові рухи, а також можуть добре контролювати власні рухи. Але важливо не забувати виконувати розминку спочатку. Це дозволить уникнути травматизму та пришвидшити досягнення бажаних результатів.

Завдання. Тобі потрібно тренуватися з акцентом саме на гарну техніку виконання. Під час цього ти повинен відчувати, що цільові м'язи працюють. Для цього комплексу знадобляться фітнес-гумки.

Як правильно виконувати вправи: дивися відео

Вправа №1: 15 – 20 повторень на кожну ногу, 3 – 4 підходи, відпочинок по 30 – 40 секунд між підходами;

15 – 20 повторень на кожну ногу, 3 – 4 підходи, відпочинок по 30 – 40 секунд між підходами; Вправа №2: 15 – 20 повторень на кожну ногу, 3 – 4 підходи, відпочинок по 30 – 60 секунд між підходами;

15 – 20 повторень на кожну ногу, 3 – 4 підходи, відпочинок по 30 – 60 секунд між підходами; Вправа №3: 15 – 20 повторень на кожну ногу, 3 – 4 підходи, відпочинок по 30 – 60 секунд між підходами;

15 – 20 повторень на кожну ногу, 3 – 4 підходи, відпочинок по 30 – 60 секунд між підходами; Вправа №4: 15 – 20 повторень на кожну ногу, 3 – 4 підходи, відпочинок по 30 – 60 секунд між підходами.

По завершенні виконання цього комплексу варто виконувати стретчинг цільових м'язів. Як каже тренер, це не лише приємне заняття. Це ще й дозволяє зняти напругу з м'язів.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Перш ніж почати працювати над своїм тілом, проконсультуйся з лікарем або фітнес-тренером. Це дозволить уникнути негативних наслідків, пов'язаних з фізичними навантаженнями на твій організм.