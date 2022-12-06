Цього разу розповімо, що потрібно робити, щоб ти подобався іншим. Відразу ж обмовимося, що ми ні в якому разі не закликаємо вистрибувати зі штанів. Пам'ятай про міру. Якщо аж надто хотіти сподобатися людині, то можна нарватися на зворотну реакцію.

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Як подобатися іншим людям

1. Ти повинен бути присутнім

Згідно з декількома дослідженнями, постійна присутність у житті людей може допомогти їм відчути більший зв'язок з тобою. Але хорошим трюком для створення кращої хімії є також наявність часу, проведеного окремо. Це дозволяє не перенасичуватися один одним. Крім того, тоді люди можуть краще цінувати твою присутність у власному житті.



Будь присутнім у житті інших / Фото pressfoto

Пам'ятай, що хороші стосунки мають саме такий баланс. У кожного є час для себе. Водночас кожному хочеться знаходити час, який можна було провести удвох. Усе просто.

2. Використовуй схожість

Люди схильні відчувати хорошу хімію з тими, хто схожий на них. Мовиться не про фізичну, а емоційну подібність. У вас можуть бути схожі точки зору, ідеології, інтереси. Ось чому хороший спосіб створити позитивну хімію – знайти спільні речі, інтереси та використати їх для зміцнення зв'язку.

Але це не означає, що ви повинні бути однаковісінькими у всіх аспектах. Просто певна подібність дозволяє створити емоційну близькість.

3. Використовуй почуття гумору

Сміх вивільняє позитивні гормони у мозку. І це змушує людей почуватися добре та розслаблено. Тому дещиця гумору та веселощів важливі для створення хімії між вами.

Пам'ятай, що мало кого приваблює людина, яка нагадує суцільний чорний згусток негативу. Задля справедливості зауважимо, що переживати негативні емоції – нормально. Але зациклюватися на них усе ж не варто.



Почуття гумору притягує до тебе людей / Фото gpointstudio

4. Роби добрі справи для інших

У The New York Times є стаття під назвою "Несподівана сила випадкових актів доброти". У ній розповідається про особисту користь від добрих вчинків. Вони не лише допомагають справити краще враження. Вони також дозволяють людям сприймати тебе як позитивну людину, поруч з якою хочуть бути.

Крім того, добрі справи можуть покращити твоє психічне здоров'я, знизити рівень стресу, допомогти бути більш вдячним. А ще ти матимеш можливість продемонструвати людям, що поруч з тобою їм буде комфортно.

5. Менше поверхневих розмов

Звичайно ж, ми можемо говорити на абсолютно будь-які теми. Але варто не забувати, що люди цінують глибинність інших. Тож дозволяй собі відкриватися, бути щирим, справжнім. Нехай люди навколо краще пізнають тебе та розуміють, ким ти є насправді. Це дозволить також налагодити міцніший зв'язок між вами.



Відкривайся перед людьми та будь щирим / Фото gpointstudio

Бонус: не забувай про оголення

Відразу ж обмовимося, що цей пункт стосується лише партнерки. Наука стверджує, що проведення більшої кількості часу оголеними сприяє кращій інтимності між парами. А ще це дозволяє мати насиченіше й активніше інтимне життя. Тож, якщо у стосунках потрібно повернути хімію – скористайся цією порадою.

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Ясна річ, що вищеперелічені поради – не панацея. Але ними можна скористатися, щоб поповнити свою скарбничку привабливості в очах інших. Дозволь їм по-новому відкрити себе. Та й врешті-решт, дозволь їм відчути, що ти – саме той, хто має бути у їхньому житті.