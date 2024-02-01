Важливо знати, що люди мають обмежену здатність до концентрації. Тобто ми не можемо підтримувати концентрацію 24 години на добу. Але є дещо, що ми можемо зробити для себе та покращити цю здатність або відновити її після втрати. Адже мозок подібний до м'язів і його можна тренувати.

Дивися також Класична, преміальна або ароматизована: обери горілку і пройди тест про твій характер

Якщо ти хочеш вміти концентруватися для підвищення працездатності, дуже важливо виробити правильні звички. Хороша новина в тому, що вони прості і їх легко дотримуватися щодня.

6 звичок, щоб покращити свою уважність та працездатність

Спробуй монозадачність. Є люди, які вважають, що багатозадачність – це суперсила і чудовий інструмент, щоб робити справи швидше. Та проблема з багатозадачністю в тому, що вона вимагає розподіляти увагу на кілька завдань одночасно, а це може ускладнити концентрацію на кожному з них, оскільки постійно доводиться перемикатися між ними. А от монозадачність передбачає виконання одного завдання за раз, що може навчити твій мозок бути уважним і зосередженим, краще інвестувати енергію і закінчувати швидше та без помилок.

Є люди, які вважають, що багатозадачність – це суперсила і чудовий інструмент, щоб робити справи швидше. Та проблема з багатозадачністю в тому, що вона вимагає розподіляти увагу на кілька завдань одночасно, а це може ускладнити концентрацію на кожному з них, оскільки постійно доводиться перемикатися між ними. А от монозадачність передбачає виконання одного завдання за раз, що може навчити твій мозок бути уважним і зосередженим, краще інвестувати енергію і закінчувати швидше та без помилок. Використовуй пізнавальні ігри для тренування мозку. За даними Harvard Health Publishing, важливо тренувати мозок за допомогою когнітивних ігор, таких як судоку, кросворди або ігри, де потрібно щось шукати. Адже всі вони призводять до використання тих самих навичок, які потрібні для концентрації, уважності та розв'язання проблем. Ти навіть можеш використовувати перерви в роботі, щоб трохи пограти, розслабитися, і потім повернутися з більшою енергією та ентузіазмом.



Дуже важливо виробити правильні звички, щоб посилити свою здатність концентрувати увагу / Фото nensuria@frepik