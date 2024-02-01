Важливо знати, що люди мають обмежену здатність до концентрації. Тобто ми не можемо підтримувати концентрацію 24 години на добу. Але є дещо, що ми можемо зробити для себе та покращити цю здатність або відновити її після втрати. Адже мозок подібний до м'язів і його можна тренувати.
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Якщо ти хочеш вміти концентруватися для підвищення працездатності, дуже важливо виробити правильні звички. Хороша новина в тому, що вони прості і їх легко дотримуватися щодня.
6 звичок, щоб покращити свою уважність та працездатність
- Спробуй монозадачність. Є люди, які вважають, що багатозадачність – це суперсила і чудовий інструмент, щоб робити справи швидше. Та проблема з багатозадачністю в тому, що вона вимагає розподіляти увагу на кілька завдань одночасно, а це може ускладнити концентрацію на кожному з них, оскільки постійно доводиться перемикатися між ними. А от монозадачність передбачає виконання одного завдання за раз, що може навчити твій мозок бути уважним і зосередженим, краще інвестувати енергію і закінчувати швидше та без помилок.
- Використовуй пізнавальні ігри для тренування мозку. За даними Harvard Health Publishing, важливо тренувати мозок за допомогою когнітивних ігор, таких як судоку, кросворди або ігри, де потрібно щось шукати. Адже всі вони призводять до використання тих самих навичок, які потрібні для концентрації, уважності та розв'язання проблем. Ти навіть можеш використовувати перерви в роботі, щоб трохи пограти, розслабитися, і потім повернутися з більшою енергією та ентузіазмом.
Дуже важливо виробити правильні звички, щоб посилити свою здатність концентрувати увагу / Фото nensuria@frepik
- Роби короткі перерви, і щодня більше перерв. Здатність концентруватися може погіршитися через стрес, перевтому або коли ти працюєш над одним і тим же завданням протягом тривалого часу, тому перерви є дуже важливими. Перерви тривалістю всього 5 хвилин допоможуть трохи охолонути, уникнути втоми, підвищеного стресу і дозволять "перезавантажити" твою здатність до концентрації, так що ти повернешся до роботи з більшою силою, енергією і здатністю бачити речі, які раніше не помічав.
- Виділи час на фізичні вправи. Healthline пояснює, що однією з переваг фізичних вправ є те, що вони допомагають покращити концентрацію, тому це ще одна причина, чому треба намагатися займатися фізичною активністю щодня. Це не обов'язково має бути перше, що ти робиш зранку. Головне, щоб ти знайшов стійкий режим і використовував вільний час, щоб зробити своє тіло активним. Найчастіше рекомендують аеробні вправи, але підійдуть будь-які.
- Слухай музику і трохи танцюй. За даними Psychology Today, прослуховування музики й насолода від ритму протягом всього лише 3 хвилин може допомогти мозку стати розумнішим і краще концентруватися, а також підвищити мотивацію і поліпшити настрій. Головне – слухати музику, яка народжує танець у твоїй душі, яка тобі подобається, яка змушує тебе рухатися і трохи розслаблятися.
- Проводь час на природі. Вийди у сад, сходи в парк, заплануй піший похід на вихідні або шукай місця, де багато дерев і рослин. Природа також має позитивний вплив на мозок, допомагає поліпшити концентрацію уваги. А якщо ти не можеш поїхати кудись, де є рослини, Healthline також рекомендує розмістити рослини на своєму робочому місці, оскільки, згідно з дослідженням 2014 року, це підвищує продуктивність, концентрацію і задоволеність роботою.