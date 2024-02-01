Важно знать, что людям свойственна ограниченная способность к концентрации. То есть мы не можем поддерживать концентрацию 24 часа в сутки. Но есть кое-что, что мы можем сделать для себя и улучшить эту способность или восстановить ее после потери. Ведь мозг подобен мышцам и его можно тренировать.

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Если ты хочешь уметь концентрироваться для повышения работоспособности, очень важно выработать правильные привычки. Хорошая новость в том, что они просты и их легко придерживаться ежедневно.

6 привычек, чтобы улучшить свою внимательность и работоспособность

Попробуй монозадачность. Есть люди, которые считают, что многозадачность – это суперсила и замечательный инструмент, чтобы делать дела быстрее. Но проблема с многозадачностью в том, что она требует распределять внимание на несколько задач одновременно, а это может усложнить концентрацию на каждой из них, поскольку постоянно приходится переключаться между ними. А вот монозадачность предполагает выполнение одной задачи за раз, что может научить твой мозг быть внимательным и сосредоточенным, лучше инвестировать энергию и заканчивать быстрее и без ошибок.

Есть люди, которые считают, что многозадачность – это суперсила и замечательный инструмент, чтобы делать дела быстрее. Но проблема с многозадачностью в том, что она требует распределять внимание на несколько задач одновременно, а это может усложнить концентрацию на каждой из них, поскольку постоянно приходится переключаться между ними. А вот монозадачность предполагает выполнение одной задачи за раз, что может научить твой мозг быть внимательным и сосредоточенным, лучше инвестировать энергию и заканчивать быстрее и без ошибок. Используй познавательные игры для тренировки мозга. По данным Harvard Health Publishing, важно тренировать мозг с помощью когнитивных игр, таких как судоку, кроссворды или игры, где нужно что-то искать. Ведь все они приводят к использованию тех же навыков, которые нужны для концентрации, внимательности и решения проблем. Ты даже можешь использовать перерывы в работе, чтобы немного поиграть, расслабиться, и потом вернуться с большей энергией и энтузиазмом.



Очень важно выработать правильные привычки, чтобы усилить свою способность концентрировать внимание / Фото nensuria@frepik