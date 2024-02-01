Важно знать, что людям свойственна ограниченная способность к концентрации. То есть мы не можем поддерживать концентрацию 24 часа в сутки. Но есть кое-что, что мы можем сделать для себя и улучшить эту способность или восстановить ее после потери. Ведь мозг подобен мышцам и его можно тренировать.
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Если ты хочешь уметь концентрироваться для повышения работоспособности, очень важно выработать правильные привычки. Хорошая новость в том, что они просты и их легко придерживаться ежедневно.
6 привычек, чтобы улучшить свою внимательность и работоспособность
- Попробуй монозадачность. Есть люди, которые считают, что многозадачность – это суперсила и замечательный инструмент, чтобы делать дела быстрее. Но проблема с многозадачностью в том, что она требует распределять внимание на несколько задач одновременно, а это может усложнить концентрацию на каждой из них, поскольку постоянно приходится переключаться между ними. А вот монозадачность предполагает выполнение одной задачи за раз, что может научить твой мозг быть внимательным и сосредоточенным, лучше инвестировать энергию и заканчивать быстрее и без ошибок.
- Используй познавательные игры для тренировки мозга. По данным Harvard Health Publishing, важно тренировать мозг с помощью когнитивных игр, таких как судоку, кроссворды или игры, где нужно что-то искать. Ведь все они приводят к использованию тех же навыков, которые нужны для концентрации, внимательности и решения проблем. Ты даже можешь использовать перерывы в работе, чтобы немного поиграть, расслабиться, и потом вернуться с большей энергией и энтузиазмом.
Очень важно выработать правильные привычки, чтобы усилить свою способность концентрировать внимание / Фото nensuria@frepik
- Делай короткие перерывы, и ежедневно больше перерывов. Способность концентрироваться может ухудшиться из-за стресса, переутомления или когда ты работаешь над одной и той же задачей в течение длительного времени, поэтому перерывы очень важны. Перерывы продолжительностью всего 5 минут помогут немного остыть, избежать усталости, повышенного стресса и позволят "перезагрузить" твою способность к концентрации, так что ты вернешься к работе с большей силой, энергией и способностью видеть вещи, которых раньше не замечал.
- Выдели время на физические упражнения. Healthline объясняет, что одним из преимуществ физических упражнений является то, что они помогают улучшить концентрацию, поэтому это еще одна причина, почему надо стараться заниматься физической активностью ежедневно. Это не обязательно должно быть первое, что ты делаешь утром. Главное, чтобы ты нашел устойчивый режим и использовал свободное время, чтобы сделать свое тело активным. Чаще всего рекомендуют аэробные упражнения, но подойдут любые.
- Слушай музыку и немного танцуй. По данным Psychology Today, прослушивание музыки и наслаждение от ритма в течение всего лишь 3 минут может помочь мозгу стать умнее и лучше концентрироваться, а также повысить мотивацию и улучшить настроение. Главное – слушать музыку, которая зарождает танец в твоей душе, которая тебе нравится, которая заставляет тебя двигаться и немного расслабляться.
- Проводи время на природе. Выйди в сад, сходи в парк, запланируй пеший поход на выходные или ищи места, где много деревьев и растений. Природа также положительно влияет на мозг, помогает улучшить концентрацию внимания. А если ты не можешь поехать куда-то, где есть растения, Healthline также рекомендует разместить растения на своем рабочем месте, поскольку, согласно исследованию 2014 года, это повышает продуктивность, концентрацию и удовлетворенность работой.