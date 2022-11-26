Якщо ви сваритеся саме так, то не виключено, що дуже скоро стосункам може загрожувати крах, наголошує Men 24. Пам'ятай, що правильно – не бездумно сваритися, а визначати корінь зла та намагатися знайти спільне рішення, щоб його позбутися.

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Як не варто сваритися у стосунках

1. Використання хибних жестів

Ти не повіриш, але мова твого тіла може лиш посилювати лють партнерки. До прикладу, ти використовуєш захисні жести: схрещуєш руки на грудях, відвертаєшся, жестикулюєш пальцями, закочуєш очі. Погіршити ситуацію може ще й відверте насміхання, хитання головою або ж заламування рук.

Слідкуй за мовою свого тіла, щоб вона не посилювала напругу між вами.



Мова твого тіла може дратувати її ще більше / Фото Drazen Zidic

2. Розв'язування кількох проблем одночасно

Це надзвичайно поширений кейс. Навіть якщо сварка почалася з одного предмета, вона часто переростає у з'ясовування стосунків, пов'язане з відразу кількома проблемами. Ви починаєте згадувати попередні конфлікти, інші непорозуміння, які виникали між вами.

Пам'ятай, що ви можете вирішувати лише одну проблему за один раз. Якщо ж ви намагатиметеся водночас усувати кілька, то це може заплутати вас. Ба більше, ще й конфліктну ситуацію зробить напруженішою.

3. Гра у звинувачення

Це надзвичайно поширений і легкий метод ведення суперечки. У ньому ти звинувачуєш у всіх своїх нещастях партнерку. Але, повір, це не дозволить позбутися проблеми. Ба більше, це лиш підвищить шанси, що ви невдовзі розійдетеся.

Гаразд, на певний момент у тебе може виникнути відчуття, що ти виграв у суперечці. Але правда полягає в тому, що ти програєш, якщо через таку модель втратиш людину, яку надзвичайно цінуєш і любиш.

4. Вислухай її позицію

Якщо ти не прислухаєшся до того, що говорить твоя партнерка, ти можеш не зрозуміти, що змусило її так розлютитися. Важливо дозволити їй висловити своє бачення історії. Причиною конфлікту може бути те, чого ти не очікував. Це може бути непорозуміння, яке варто було усунути давно.

Нагадуємо, що часто причиною сварки є не якась ситуація тут і зараз. Здебільшого, вона стає останньою краплею, якій передувало дуже і дуже багато неприємних моментів.



Важливо кожному вислухати один одного / Фото wayhomestudio

5. Неправильне місце та неправильний засіб

Нагадуємо, що найкращий спосіб спілкування – вербальна комунікація. Скористайтеся телефоном або ж зустріньтеся віч-на-віч.

Сварки з допомогою повідомлень – не найкраще рішення. У такому випадку складно зрозуміти, який настрій та емоції у твоєї партнерки. Тож сваритися через повідомлення – це лише погіршувати ситуацію.

6. Сварка, коли ви втомлені або голодні

Цей момент чомусь часто ігнорують, а дарма. Здавалося б, до чого тут відчуття втоми або голоду. Але сварки, коли ви втомлені або ж голодні, можуть змусити вас сказати те, про що ви неодмінно пошкодуєте пізніше.

Згідно з дослідженням, люди з низьким рівнем глюкози (яка надходить з їжею) демонструють агресивнішу поведінку стосовно своїх партнерів.

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Хочете сваритися – на здоров'я. Але пам'ятайте про те, що конфлікт має сприяти усуненню непорозуміння, проблеми, яка вас турбує. Просто обкидати одне одного гнилими томатами – не найкраща ідея. Ми ж маємо надію, що озвучені вище помилки ви вже точно не будете припускати.