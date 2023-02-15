Лови кілька цікавих фактів про кохання та сексуальне бажання. Вони дозволять тобі по-новому глянути на інтимну зустріч, та й усе, що відбувається з вами обома у спальні, чи куди б вас не занесло.

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1. Кохання посилює бажання

Як зауважили експерти, кохання може підвищити рівень сексуального бажання. Це пов'язано з тим, що емоційний зв'язок створює відчуття безпеки та довіри. Це дає можливість партнерові почуватися відкритішим для інтимності. Відчуття того, що тебе люблять, достатньо, щоб у спальні було спекотно.



Кохання може посилювати сексуальне бажання / Фото prostooleh

2. Сексуальне бажання гасне

На жаль, це сувора правда життя. З часом сексуальне бажання може знижуватися. Хоча кохання між вами може нікуди не зникати. Натомість на сексуальне бажання може впливати стрес або ж зміни у зовнішності. Головне – не лякатися та не дивуватися. Це нормально. І ваша задача – повертати вогник пристрасті.

3. На все впливають гормони

Гормони організму відіграють величезну роль у стимулювання сексуального бажання. Наприклад, тестостерон, естроген і прогестерон можуть впливати на сексуальне бажання. І ці гормони пов'язані з вищим рівнем сексуального бажання.

4. Мозок – найбільший статевий орган

На сексуальне бажання впливає мозок, який, як кажуть, – орган, що викликає сексуальне бажання та збудження. Мозок обробляє сексуальні стимули та посилає сигнали тілу, щоб ініціювати фізичну реакцію.



Наш найбільший статевий орган – мозок / Фото senivpetro

5. Кохання може знизити стрес

Стрес відіграє значну роль у зниженні сексуального бажання у пар. Але закоханість може бути справді позитивним почуттям і може допомогти позбутися стресу. Якщо у твоїй парі процвітає кохання, то це може навіть покращити психічне здоров'я. А ще це позитивно впливає на почуття близькості.

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Секс без кохання може бути. Як і кохання без сексу. Ми б побажали, щоб у твоїх стосунках були ці два інгредієнти. І нехай гармонія супроводжує вас не лише у спальні, а й усюди.