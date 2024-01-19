Користувач Reddit з ніком TonyClifton323 виклав у мережу фрагмент цієї книжки, розповідає Men 24. У ній розписані правила поведінки чоловіків у шлюбі. І всього одна сторінка з цієї книжки активно обговорюється користувачами мережі.

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Власне, багатьох користувачів цієї соціальної мережі здивував перелік речей, які, як писав автор, не можна робити у шлюбі. Зауважимо, що книзі понад 100 років.

Як зауважив автор, у книзі наголошують на тому, що чоловікові не можна проявляти нервозність. І це далеко не всі обмеження, які накладалися на чоловіків у шлюбі на початку минулого століття.

Деякі чоловіки не можуть заспокоїтися ні на хвилину. Вони входять у кімнати, виходять із них, грають із сіллю під час вечері, малюють уявні лінії на скатертині ножем, стукають пальцями по столу... Вони тримають у напрузі своїх дружин, яким потрібні залізні нерви, щоб витримати це,

– пише автор.



Деякі поради спантеличили користувачів мережі / Фото TonyClifton323

Власне, користувачів мережі здивував цей фрагмент. Були ті, хто заявив, що тепер хоче прочитати книжку повністю, щоб зрозуміти, що ще забороняли робити чоловікам у шлюбі на початку минулого століття.

Що ще кажуть користувачі мережі про цю книжку:

"Це нові речі, мої батьки купили їх для мого партнера, коли ми одружилися, і вони диявольські";

"Я відкрила книгу, щоб прочитати, очікуючи, що там буде багато дурниць. Насправді ж виявилося, що значна її частина – це слушні поради, які легко можуть бути актуальними і в наш час. І треба віддати належне моєму нареченому, він дотримується цих порад";

"Робити все, що в ньому згадується, може роздратувати всіх навколо, саме тому існують іграшки для непосидючих тощо. Тож замість того, щоб створювати багато шуму, ми можемо виплеснути свою непосидючість у кращий спосіб, який не змусить когось скоїти вбивство";

"Подивіться на дату видання на внутрішній стороні обкладинки – вони продавалися в магазинах як різдвяні подарунки пару років тому";

"Або не виходь заміж, або купуй будинок з двома спальнями. Дякую, 1913".

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У принципі, користувачі мережі вважають цю книжку корисною. Власне, як і роботу над собою у стосунках. Відтак, ми закликаємо тебе працювати над собою та ставати кожного дня кращою версією себе вчорашнього!