Пользователь Reddit с ником TonyClifton323 выложил в сеть фрагмент этой книги, рассказывает Men 24. В ней расписаны правила поведения мужчин в браке. И всего одна страница этой книги активно обсуждается пользователями сети.

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Запреты поражают

Собственно многих пользователей этой социальной сети удивил перечень вещей, которые, как писал автор, нельзя делать в браке. Заметим, что книге свыше 100 лет.

Как заметил автор, в книге подчеркивают, что мужчине нельзя проявлять нервозность. И это далеко не все ограничения, налагавшиеся на мужчин в браке в начале прошлого века.

Некоторые мужчины не могут успокоиться ни на минуту. Они входят в комнаты, выходят из них, играют с солью во время ужина, рисуют воображаемые линии на скатерти ножом, стучат пальцами по столу... Они держат в напряжении своих жен, которым нужны железные нервы, чтобы выдержать это,

– пишет автор.



Некоторые советы озадачили пользователей сети / Фото TonyClifton323

По сути, пользователей сети удивил этот фрагмент. Были те, кто заявил, что теперь хочет прочитать книгу полностью, чтобы понять, что еще запрещали делать мужчинам в браке в начале прошлого столетия.

Что еще говорят пользователи сети об этой книге:

"Это новые вещи, мои родители купили их для моего партнера, когда мы поженились, и они дьявольские";

"Я открыла книгу, чтобы прочитать, ожидая, что там будет много глупостей. На самом же деле оказалось, что значительная ее часть – это дельные советы, которые легко могут быть актуальны и в наше время. И надо отдать должное моему жениху, он следует этим советам. ";

"Делать все, что в нем упоминается, может раздражать всех вокруг, именно поэтому существуют игрушки для непоседливых и т.д. Поэтому вместо того, чтобы создавать много шума, мы можем выплеснуть свою непоседливость лучшим способом, который не заставит кого-то совершить убийство";

"Посмотрите на дату издания на внутренней стороне обложки – они продавались в магазинах как рождественские подарки пару лет назад";

"Или не выходи замуж, или покупай дом с двумя спальнями. Спасибо, 1913".

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В принципе, пользователи сети считают эту книгу полезной. Собственно, как работа над собой в отношениях. Следовательно, мы призываем тебя работать над собой и становиться каждый день лучшей версией себя вчерашнего!